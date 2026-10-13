Η Qantas αντιμέτωπη με κοριούς σε πτήση από το Περθ στη Ρώμη

Μία πρωτοφανής κατάσταση βίωσαν επιβάτες πτήσης της Qantas, του εθνικού αερομεταφορέα της Αυστραλίας, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Περθ της Αυστραλίας προς τη Ρώμη της Ιταλίας. Οι επιβάτες ανέφεραν τσιμπήματα από κοριούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην οικονομική θέση του αεροσκάφους. Το περιστατικό, που συνέβη στις 9 Οκτωβρίου, οδήγησε στην καθήλωση του αεροπλάνου και την ακύρωση της πτήσης επιστροφής.

Το περιστατικό στην πτήση της Qantas

Η πτήση της Qantas, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου, αφορούσε ένα Boeing 787 Dreamliner το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Περθ προς τη Ρώμη. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, επιβάτες έκαναν λόγο για τσιμπήματα από κοριούς, δημιουργώντας μία δυσάρεστη εμπειρία.

Τα έντομα εντοπίστηκαν συγκεκριμένα στο μπροστινό τμήμα της οικονομικής θέσης του αεροσκάφους. Το γεγονός αυτό έφερε την Qantas αντιμέτωπη με μία απρόσμενη κρίση, καθώς οι αναφορές των επιβατών ήταν σαφείς σχετικά με την παρουσία των κοριών εντός της καμπίνας.

Άμεση αντίδραση και ακύρωση πτήσης

Μετά τον εντοπισμό των κοριών και τις αναφορές των επιβατών, οι αρμόδιες αρχές και η αεροπορική εταιρεία έλαβαν άμεσα μέτρα. Το αεροσκάφος κρατήθηκε καθηλωμένο στο έδαφος στη Ρώμη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος και ενδελεχής καθαρισμός του. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ως άμεση συνέπεια της καθήλωσης του αεροσκάφους για καθαρισμό, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη πτήση επιστροφής από τη Ρώμη. Εκπρόσωπος της Qantas δήλωσε ότι η αεροπορική ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη» από τους πελάτες για την αναστάτωση που προκλήθηκε. Οι επιβάτες που είχαν προγραμματιστεί να επιβιβαστούν από τη Ρώμη με προορισμό την Αυστραλία, εξυπηρετήθηκαν με άλλες πτήσεις εντός 48 ωρών.

Οι εξηγήσεις της αεροπορικής εταιρείας

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Qantas, η πτήση ακυρώθηκε ειδικά για να επιτρέψει στους μηχανικούς και τα συνεργεία συντήρησης να προχωρήσουν σε έναν ενδελεχή καθαρισμό του αεροσκάφους. Αυτή η απόφαση ελήφθη μετά τον εντοπισμό «ενός ζητήματος σε περιορισμένο αριθμό καθισμάτων της οικονομικής θέσης».

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε επίσης ότι πραγματοποιεί συχνούς καθαρισμούς των αεροσκαφών της, τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα. Αυτή η δήλωση έγινε στο πλαίσιο της διαβεβαίωσης προς το επιβατικό κοινό για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Η γνώμη της ειδικού για τους κοριούς

Για το φαινόμενο των κοριών σε αεροσκάφη, η καθηγήτρια Michelle Power, παρασιτολόγος στο Πανεπιστήμιο Macquarie, παρείχε διευκρινίσεις. Η Power δήλωσε ότι οι κοριοί μεταφέρθηκαν στο αεροπλάνο, κατά πάσα πιθανότητα, μέσω των αποσκευών ή των ρούχων κάποιου επιβάτη. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για έντομα που δεν πετούν και δεν χρησιμοποιούν αεροπλάνα για τη μετακίνησή τους.

Η καθηγήτρια Power εξήγησε περαιτέρω ότι οι κοριοί δεν θεωρούνται επικίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων. Ωστόσο, τα τσιμπήματά τους μπορούν να προκαλέσουν κνησμό και ερεθισμό. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξαλειφθούν, καθώς έχουν την ικανότητα να κρύβονται σε σεντόνια και χαραμάδες για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να χρειάζεται να τραφούν, καθιστώντας την αντιμετώπισή τους μία πρόκληση.

Με πληροφορίες από: Reader