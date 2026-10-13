Ο Κώστας Ζαχαριάδης εντάσσεται στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, άλλοτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε την ένταξή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Ζαχαριάδης υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή στη χώρα και κάλεσε σε ευρύτερη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου, με στόχο την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών.

Η ανακοίνωση της ένταξης

Ο κ. Ζαχαριάδης επέλεξε να μοιραστεί τις αποφάσεις του με σαφήνεια, όπως ο ίδιος ανέφερε στην ανάρτησή του. «Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας», δήλωσε χαρακτηριστικά, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της συμμετοχής του στον νέο πολιτικό φορέα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Αυτή η διαπίστωση αποτέλεσε, όπως εξήγησε, βασικό κίνητρο για την απόφασή του να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εκφράζοντας την πεποίθησή του για την αναγκαιότητα αυτής της κατεύθυνσης.

Η ΕΛΑΣ ως συνέχεια της πολιτικής διαδρομής

Ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε πως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποτελεί για τον ίδιο τον χώρο που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που τον κινητοποιούν. Η επιλογή αυτή, όπως υπογράμμισε, είναι συνυφασμένη με τις προσωπικές του πολιτικές πεποιθήσεις και τους στόχους του για το μέλλον της χώρας.

Επιπλέον, χαρακτήρισε την ένταξή του ως τη συνέχεια της πολιτικής του διαδρομής, δηλώνοντας ότι η ΕΛΑΣ είναι ο χώρος όπου μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη των προοδευτικών αλλαγών που θεωρεί απαραίτητες. Η δέσμευσή του σε αυτές τις αξίες τον οδήγησε στην απόφαση να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Αναδιάταξη στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς

Στην ανάρτησή του, ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς. Αυτή η αναδιάταξη, κατά την εκτίμησή του, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανατροπή των υφιστάμενων πολιτικών συσχετισμών, δημιουργώντας νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό.

Ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, είναι η επίτευξη μιας ευρύτερης συσπείρωσης που θα οδηγήσει σε μια προοδευτική αλλαγή. Ο κ. Ζαχαριάδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο νέος πολιτικός φορέας έχει τη δυναμική να πετύχει αυτόν τον στόχο, προσφέροντας μια νέα προοπτική στον πολιτικό διάλογο.

Κάλεσμα για «πανστρατιά»

Ο Κώστας Ζαχαριάδης ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με ένα κάλεσμα για ευρύτερη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου. «Για αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σημασία της κοινής δράσης.

«Τώρα είναι η ώρα για την μεγάλη πολιτική συσπείρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά», κατέληξε στην ανάρτησή του. Με αυτή τη φράση, ο κ. Ζαχαριάδης υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για συνένωση δυνάμεων και ενεργό συμμετοχή, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενες πολιτικές αλλαγές και η ανατροπή των συσχετισμών.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki, Enikos