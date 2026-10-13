Ρόδος: Τραγικός θάνατος 38χρονου μέσα σε ασθενοφόρο μετά από κατάποση κοκαΐνης

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 38χρονος άνδρας στη Ρόδο, τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10), αφού φέρεται να κατέπιε ποσότητα κοκαΐνης. Το περιστατικό συνέβη όταν ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν με φίλο του, αντίκρισε ένα περιπολικό της αστυνομίας. Παρά την άμεση κλήση ασθενοφόρου και τη μεταφορά του, ο 38χρονος εξέπνευσε κατά τη διάρκεια της διακομιδής του προς το νοσοκομείο. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 2:28 τα ξημερώματα, με τις αρχές να έχουν παραγγείλει τοξικολογική εξέταση για τη διερεύνηση των αιτίων.

Τα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου

Ο 38χρονος άνδρας κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στη Ρόδο, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει ερωτήματα και βρίσκεται υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο άνδρας βρισκόταν μαζί με έναν φίλο του όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία ενός περιπολικού της αστυνομίας στην περιοχή.

Τότε, όπως περιγράφει ο φίλος του, ο 38χρονος φοβήθηκε από την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Αυτός ο φόβος φέρεται να τον οδήγησε στην απόφαση να καταπιεί μια ποσότητα κοκαΐνης που είχε στην κατοχή του. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών εκτιμάται πως ήταν περίπου 10 γραμμάρια.

Λίγα λεπτά μετά την κατάποση της φερόμενης ποσότητας κοκαΐνης, η κατάσταση της υγείας του 38χρονου επιδεινώθηκε ραγδαία. Ο άνδρας έπεσε στο έδαφος και άρχισε να έχει έντονους σπασμούς, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τον φίλο του.

Η κλήση του ασθενοφόρου και η μαρτυρία του φίλου

Αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα της κατάστασης του 38χρονου, ο φίλος του κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον άνδρα, ξεκινώντας τη διακομιδή του.

Η μαρτυρία του φίλου του 38χρονου είναι κομβικής σημασίας για την υπόθεση, καθώς ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν δίπλα του καθ' όλη τη διάρκεια των γεγονότων. Ο ίδιος περιέγραψε λεπτομερώς τη χρονική ακολουθία των συμβάντων, από τη στιγμή που είδαν το περιπολικό μέχρι την κατάρρευση του 38χρονου.

Η περιγραφή του φίλου αποτελεί, μέχρι αυτή τη στιγμή, τη βασική πηγή για τη χρονική σειρά των γεγονότων. Ωστόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια μαρτυρία, η οποία θα πρέπει να διασταυρωθεί με τα ευρήματα της επιστημονικής εξέτασης πριν βγουν οριστικά συμπεράσματα για την αιτία του θανάτου.

Ο τραγικός θάνατος κατά τη διακομιδή

Παρά τις προσπάθειες, η κατάσταση της υγείας του 38χρονου δεν βελτιώθηκε. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του με το ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο, ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή. Ο θάνατός του επήλθε πριν καν φτάσει στον προορισμό του, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Μόλις το ασθενοφόρο έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η ώρα που καταγράφηκε επίσημα ο θάνατος ήταν 2:28 τα ξημερώματα. Το προσωπικό των επειγόντων ενημέρωσε άμεσα τηλεφωνικά την αστυνομία για τον αιφνίδιο θάνατο.

Οι αστυνομικοί ανέλαβαν να καταγράψουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 38χρονος, ξεκινώντας τη διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού. Η είδηση του τραγικού θανάτου έχει προκαλέσει προβληματισμό στην τοπική κοινωνία της Ρόδου.

Η αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων

Για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο του 38χρονου, έχει ήδη παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση. Αυτή η εξέταση θεωρείται απαραίτητη για να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ουσίες που υπήρχαν στον οργανισμό του άνδρα τη στιγμή του θανάτου του.

Τα αποτελέσματα της τοξικολογικής ανάλυσης αναμένονται να δείξουν ποιες ουσίες υπήρχαν στον οργανισμό του 38χρονου, ώστε να διαπιστωθεί εάν ο θάνατος συνδέεται άμεσα με την κατάποση της κοκαΐνης, όπως περιγράφει ο φίλος του. Η επιστημονική αυτή εξέταση θα επιβεβαιώσει ή θα διαφοροποιήσει την αρχική μαρτυρία.

Μέχρι την ολοκλήρωση της τοξικολογικής εξέτασης και την έκδοση των επίσημων πορισμάτων, ο θάνατος του 38χρονου αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιος. Η ακριβής αιτία του θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί επίσημα, με τις αρχές να αναμένουν τα επιστημονικά δεδομένα για την οριστική κατάληξη της έρευνας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit