Η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία μέχρι πρότινος υπηρετούσε ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, είδε την πορεία της να ανατρέπεται ξαφνικά. Την Τρίτη, η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ της είχε ζητήσει να παραιτηθεί από τα καθήκοντά της. Η απομάκρυνσή της ήρθε ως αποτέλεσμα μιας σειράς επιβαρυντικών δημοσιευμάτων.

Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην απομάκρυνση

Μεταξύ των δημοσιευμάτων που οδήγησαν στην απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ξεχωρίζει η αποκάλυψη ότι φέρεται να ζήτησε από έναν Ρεπουμπλικανό δωρητή να εξοφλήσει οφειλή ύψους 100.000 δολαρίων στην πιστωτική της κάρτα American Express. Αυτό το περιστατικό φέρεται να συνέβη λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της από τη Γερουσία, η οποία είχε προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2025.

Οι στενές σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ

Η 57χρονη Γκίλφοϊλ είχε στο παρελθόν στενές προσωπικές σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ. Είχε αρραβωνιαστεί τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τον μεγαλύτερο γιο του Αμερικανού προέδρου, και οι δυο τους είχαν αποκτήσει μια κατοικία στη Φλόριντα, αξίας 9,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Η σχέση τους ήταν δημόσια, καθώς εμφανίζονταν μαζί σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ και αντάλλασσαν δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης μέσω του Instagram.

Χαρακτηριστικά, στις 14 Φεβρουαρίου 2022, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, η Γκίλφοϊλ είχε γράψει: «Ερωτεύομαι τον αρραβωνιαστικό μου όλο και περισσότερο κάθε μέρα. @donaldjtrumpjr, είσαι ο καλύτερός μου φίλος, το στήριγμά μου και ο άνθρωπός μου για πάντα». Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είχε γράψει το 2024: «Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα εκεί, ό,τι κι αν μας επιφυλάσσουν όσοι μας μισούν. Σε αγαπώ».

Η νέα σχέση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο διορισμός

Σήμερα, ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου Τραμπ είναι παντρεμένος με την Μπετίνα Άντερσον, μια κοσμική προσωπικότητα και μοντέλο από τη Φλόριντα. Η σχέση του με την Άντερσον είχε γίνει δημόσια αντιληπτή τον Δεκέμβριο του 2024, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι χέρι κατά την έξοδά τους από εστιατόριο στο Παλμ Μπιτς.

Την επόμενη ημέρα από αυτή τη δημόσια εμφάνιση, ο τότε εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι επέλεγε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η χρονική αυτή συγκυρία δημιούργησε την εντύπωση ότι ο Τραμπ ενδεχομένως ήθελε να την απομακρύνει από τις ΗΠΑ σε μια άβολη περίοδο για τον γιο του, ο οποίος παντρεύτηκε την Άντερσον μέσα στο 2026. Ωστόσο, σύμμαχοι της Γκίλφοϊλ υποστήριξαν ότι ο διορισμός της δεν συνδεόταν με αυτή την εξέλιξη.

Η πορεία της και οι διαφορετικές απόψεις

Η άνοδος και η πτώση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν αποτέλεσαν έκπληξη για αρκετούς στον Λευκό Οίκο. Πολλοί εκεί τη θεωρούσαν μια εκκεντρική κοσμική προσωπικότητα με αμφισβητήσιμη κρίση. Ωστόσο, οι υποστηρικτές της επέμεναν ότι πίσω από τη λαμπερή της εικόνα κρυβόταν μια γυναίκα με ουσιαστικές ικανότητες.

Πριν από την πρεσβευτική της θέση, η Γκίλφοϊλ είχε μια αξιοσημείωτη καριέρα ως πρώην παρουσιάστρια του Fox News και πρώην εισαγγελέας τόσο στο Σαν Φρανσίσκο όσο και στο Λος Άντζελες. Επίσης, είχε παντρευτεί στο παρελθόν τον Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος αργότερα έγινε κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και ένας από τους πιο έντονους επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ στο Δημοκρατικό Κόμμα. Σε κάθε περίπτωση, η Γκίλφοϊλ αποτελούσε πρόσωπο με στενές διασυνδέσεις με τον Τραμπ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr