Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας προετοιμάζονται για μια διπλή κινητοποίηση την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, σχεδιάζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιήσουν κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος. Οι ενέργειες αυτές έχουν ως στόχο να αναδείξουν τα αιτήματα των φοιτητών για μέτρα στήριξης, κυρίως όσον αφορά το αυξημένο κόστος σπουδών και το ζήτημα της φοιτητικής στέγης.

Διεκδικήσεις για το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη

Η κινητοποίηση των Φοιτητικών Συλλόγων της Αθήνας επικεντρώνεται σε δύο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές. Το ένα αφορά το διαρκώς αυξανόμενο κόστος των σπουδών, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Οι σύλλογοι ζητούν την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων που θα ανακουφίσουν τους φοιτητές από αυτή την οικονομική πίεση.

Παράλληλα, ένα από τα κύρια ζητήματα που τίθενται είναι αυτό της φοιτητικής στέγης. Η εύρεση οικονομικά προσιτής και αξιοπρεπούς κατοικίας αποτελεί μείζον πρόβλημα για πολλούς φοιτητές, ιδίως σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα. Οι φοιτητές διεκδικούν την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης, ώστε να διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις προγραμματισμένες δράσεις. Το ραντεβού έχει δοθεί για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 18:00, στην πλατεία Συντάγματος. Η πρόσκληση αφορά όχι μόνο την κινητοποίηση, αλλά και τις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν μετά τη συγκέντρωση.

Η κινητοποίηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αγώνων, όπως υπογραμμίζεται και από το σύνθημα που έχουν επιλέξει οι φοιτητές: «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη». Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές της Αθήνας εκφράζουν την αλληλεγγύη τους και τη σύνδεσή τους με αντίστοιχα κινήματα που αναπτύσσονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διεκδικώντας κοινούς στόχους για την εκπαίδευση και τη στήριξη των νέων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr