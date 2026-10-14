Τραγωδία στην Ινδία: Δεκατρία παιδιά νεκρά από ανατροπή πλοιαρίου στον ποταμό Γάγγη

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον ποταμό Γάγγη, στην ανατολική Ινδία, όταν ένα πλοιάριο ανατράπηκε με τραγικές συνέπειες. Δεκατρία παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το δυστύχημα, το οποίο συνέβη ενώ κατευθύνονταν προς χώρο φεστιβάλ. Έξι άνθρωποι κατάφεραν να διασωθούν, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες, καθώς ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων παραμένει άγνωστος.

Το χρονικό του ναυαγίου στην Ινδία

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή Βαϊσάλι, η οποία ανήκει στο κρατίδιο Μπιχάρ της ανατολικής Ινδίας. Το πλοιάριο, το οποίο φέρεται να ήταν υπερφορτωμένο, ανατράπηκε αργά το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το δυστύχημα συνέβη κοντά στο χωριό Ραμπούρ Σιαμτσάντ, που βρίσκεται στην εκλογική περιφέρεια Ραγκοπούρ. Οι επιβαίνοντες είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους με προορισμό έναν χώρο όπου επρόκειτο να διεξαχθεί φεστιβάλ.

Δεκατρία παιδιά νεκρά, έξι διασωθέντες

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο δεκατριών παιδιών ως αποτέλεσμα της ανατροπής του πλοιαρίου. Η αξιωματούχος Βάρσα Σινγκ διευκρίνισε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Press Trust of India (PTI) ότι όλα τα θύματα ήταν παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.

Από το ναυάγιο, έξι άνθρωποι κατάφεραν να διασωθούν και να βγουν σώοι. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σουμπόντ Κουμάρ, δήλωσε στο Reuters ότι οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Ο ακριβής αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στο πλοιάριο τη στιγμή του δυστυχήματος δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, καθιστώντας τις προσπάθειες εντοπισμού κρίσιμες.

Εκτεταμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Αμέσως μετά το τραγικό συμβάν, κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις αντιμετώπισης καταστροφών. Η Κρατική Δύναμη Αντιμετώπισης Καταστροφών (SDRF) έχει αναλάβει μια μαζική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον ποταμό Γάγγη.

Οι ομάδες διάσωσης εργάζονται εντατικά στην περιοχή, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον αγνοουμένων. Η αβεβαιότητα σχετικά με τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων καθιστά την επιχείρηση ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι δυνάμεις προσπαθούν να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση του ποταμού.

Συλλυπητήρια και οικονομική στήριξη από τον πρωθυπουργό Μόντι

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του για την απώλεια των παιδιών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες που πενθούν σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή. Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση όσων τραυματίστηκαν».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα οικονομικής στήριξης για τους πληγέντες. Συγκεκριμένα, θα δοθεί ένα ποσό 2 λακχ ρουπιών (Rs. 2 lakh) από το Εθνικό Ταμείο Αρωγής του Πρωθυπουργού (PMNRF) στους συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους. Επιπλέον, οι τραυματίες θα λάβουν 50.000 ρουπίες (Rs. 50,000) ως αποζημίωση, ενώ η τοπική διοίκηση παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες.

Με πληροφορίες από: Enikos