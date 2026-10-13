Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται πτωτικά, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Ελαφρώς πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές, μετά την άνοδο που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα. Οι επενδυτές αναζητούν ορατότητα στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνει η συμφωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η κατάσταση αυτή έρχεται εν μέσω κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων που επηρεάζουν τις παγκόσμιες προμήθειες.

Εξέλιξη στις αγορές πετρελαίου

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί προς τα 105 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου 2026, τερματίζοντας ένα σερί ανόδου τριών συνεδριάσεων. Αυτή η εξέλιξη έρχεται καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν προσεκτικά τον αντίκτυπο των ρωσικών εξαγωγών ντίζελ σε σχέση με τις κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις που επικρατούν διεθνώς.

Στο ίδιο μοτίβο κινείται και το αμερικανικού τύπου αργό WTI, το οποίο υποχωρεί μεν, παραμένει ωστόσο πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι. Η μερική άρση των περιορισμών στις εξαγωγές ντίζελ από τη Ρωσία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου κατόπιν συμφωνίας με τις ΗΠΑ, συνέβαλε στην άμβλυνση των περιορισμών εφοδιασμού στις παγκόσμιες αγορές καυσίμων.

Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και οι αντιδράσεις

Η συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Αμερικανοί νομοθέτες υποστήριξαν ότι η εν λόγω συμφωνία φαινόταν να παραβιάζει τη νομοθεσία των ΗΠΑ, η οποία απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας έως ότου η Μόσχα τερματίσει την επιθετικότητά της κατά της Ουκρανίας.

Οι εξελίξεις αυτές προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στις διεθνείς σχέσεις και τις ενεργειακές αγορές. Η στάση των νομοθετών υπογραμμίζει τις εσωτερικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την εξωτερική της πολιτική και τις σχέσεις με τη Ρωσία.

Οι εντάσεις στην Ουκρανία

Την ίδια στιγμή, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεσμεύτηκε να συνεχίσει τα πλήγματα κατά της Ρωσίας. Η δέσμευση αυτή έρχεται καθώς η Μόσχα επιμένει να στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Οι ενέργειες της Ρωσίας παραβιάζουν την «ενεργειακή εκεχειρία» που είχε ανακοινώσει προηγουμένως ο Τραμπ.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση και οι στοχεύσεις ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία διατηρούν την αβεβαιότητα στις αγορές. Οι δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου δείχνουν την πρόθεση της χώρας να αντισταθεί, παρά τις προηγούμενες ανακοινώσεις για εκεχειρία.

Πιέσεις στη Μέση Ανατολή

Σε ένα άλλο μέτωπο, η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις να στηρίξει τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε αγώνα κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Οι πιέσεις αυτές εντάθηκαν μετά τις επιθέσεις με πυραύλους και drones στο κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προσθέτουν στις γεωπολιτικές ανησυχίες που επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Η αστάθεια στην περιοχή, ειδικά με τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για την ασφάλεια των προμηθειών.

Ανησυχίες για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου διατηρήθηκαν πάνω από τα 84 ευρώ ανά MWh, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022. Η άνοδος αυτή τροφοδοτείται από αυξημένες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και από τις κλιμακούμενες περιφερειακές εντάσεις. Τα γεγονότα αυτά ενέτειναν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των προμηθειών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) προς την Ευρώπη.

Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς από την περιοχή αυτή διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG, σύμφωνα με στοιχεία που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο. Αυτό το ποσοστό καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Παράλληλα, σημειώνεται σταθερή αύξηση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι γεμάτες σε ποσοστό 73,75%, ποσοστό που παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με τα επίπεδα της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Newsit