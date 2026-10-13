Οι τιμές ρεύματος έχουν πάρει την ανιούσα από το καλοκαίρι, με τις προοπτικές για τον χειμώνα να χαρακτηρίζονται δυσοίωνες. Η μεγάλη άνοδος του φυσικού αερίου αυτή την περίοδο έχει συμπαρασύρει και την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά. Σε αυτό το δύσκολο κλίμα, πολλοί καταναλωτές αναρωτιούνται ποιο τιμολόγιο ρεύματος συμφέρει καλύτερα ενόψει του χειμώνα που έρχεται και της ανάγκης για θέρμανση.

Η άνοδος των τιμών και οι προκλήσεις του χειμώνα

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης ανόδου των τιμών, τάση που ξεκίνησε ήδη από το καλοκαίρι. Οι εκτιμήσεις για τους επερχόμενους χειμερινούς μήνες δεν είναι ενθαρρυντικές, καθώς η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου έχει άμεσο αντίκτυπο στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά.

Αυτή η κατάσταση δημιουργεί προβληματισμό στα νοικοκυριά, ειδικά καθώς η θέρμανση σε πολλά από αυτά βασίζεται κυρίως στην ηλεκτρική ενέργεια, μέσω κλιματιστικών και θερμοπομπών. Η επιλογή του κατάλληλου τιμολογίου καθίσταται έτσι ιδιαίτερα σημαντική για τον περιορισμό του κόστους.

Τα χρωματικά τιμολόγια στην ελληνική αγορά

Στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τα τιμολόγια διακρίνονται με χρωματική κωδικοποίηση, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα ξεχωρίζουν. Αυτή την περίοδο, φαίνεται πως τα μπλε τιμολόγια, δηλαδή τα σταθερά, συμφέρουν περισσότερο τους καταναλωτές.

Τα μπλε τιμολόγια προσφέρουν σταθερότητα στην τιμή της κιλοβατώρας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προστατεύοντας έτσι από τις διακυμάνσεις της αγοράς. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας και ανόδου των τιμών.

Το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ και οι προσφορές

Το φθηνότερο τιμολόγιο της αγοράς από τον Σεπτέμβριο είναι το μπλε της ΔΕΗ. Αυτό το τιμολόγιο έχει χρέωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ το πάγιο ανέρχεται στα 3,5 ευρώ τον μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες, προσφέροντας μια σταθερή τιμή για ένα ολόκληρο έτος.

Η προσφορά αυτή εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αλλά απευθύνεται μόνο σε όσους έχουν ήδη τη ΔΕΗ ως πάροχο. Στα σημεία που χρήζουν προσοχής για το συγκεκριμένο μπλε τιμολόγιο είναι ότι, σε αντίθεση με άλλα τιμολόγια του ίδιου χρώματος, δεν προσφέρει έκπτωση συνέπειας, ενώ απαιτεί πάγια εντολή για την εξόφληση των λογαριασμών.

Η τάση της αγοράς και οι επιλογές των παρόχων

Παρά την προσφορά της ΔΕΗ, και άλλες εταιρείες στην αγορά προσφέρουν ανταγωνιστικά μπλε τιμολόγια. Αυτή η τάση προς τα σταθερά τιμολόγια επιβεβαιώνεται και από την Έκθεση Λιανικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ για τον Ιούλιο του 2026. Σύμφωνα με την έκθεση, το μερίδιο των σταθερών τιμολογίων στην οικιακή αγορά αυξήθηκε από 28,57% τον Ιανουάριο σε 31,44% τον Ιούλιο.

Σε γενικές γραμμές, για νοικοκυριά με ένα άτομο, μικρά σπίτια ή με χαμηλή προς μεσαία κατανάλωση, το μπλε τιμολόγιο φαίνεται να συμφέρει καλύτερα. Παρά το πάγιο που έχει, προσφέρει προστασία από τις αυξήσεις της αγοράς, διασφαλίζοντας ένα σταθερό κόστος ενέργειας.

Πότε συμφέρουν τα κυμαινόμενα (κίτρινα) τιμολόγια

Εκτός από τα μπλε τιμολόγια, υπάρχουν και τα κυμαινόμενα, γνωστά ως κίτρινα. Κάποιες φορές, αυτά τα τιμολόγια μπορεί να είναι πιο συμφέροντα για συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών. Αυτό ισχύει κυρίως για όσους έχουν χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο λόγος είναι ότι τα κυμαινόμενα τιμολόγια δεν επιβαρύνονται πάντα με υψηλά σταθερά κόστη, ενώ συνήθως έχουν χαμηλότερο πάγιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο συνολικό κόστος για καταναλωτές που δεν χρησιμοποιούν πολύ ρεύμα.

Ο σημαντικός παράγοντας της κατανάλωσης

Πριν από την επιλογή οποιουδήποτε τιμολογίου, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που πρέπει να ελεγχθεί είναι το μέγεθος του ακινήτου και οι προηγούμενες καταναλώσεις. Η τιμή της κιλοβατώρας που προσφέρει η κάθε εταιρεία είναι σημαντική, αλλά δεν είναι ο μόνος παράγοντας.

Συνιστάται στους καταναλωτές να ανατρέξουν σε παλαιότερους λογαριασμούς τους. Εκεί μπορούν να δουν πόση κατανάλωση είχαν, για παράδειγμα, τον περσινό χειμώνα, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τους μήνες που έρχονται και να επιλέξουν το τιμολόγιο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis