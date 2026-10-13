Σφοδρή κακοκαιρία με καταιγίδες και ανέμους έως 10 μποφόρ: Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ο καιρός παρουσιάζει απότομη επιδείνωση σε πολλές περιοχές της χώρας, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που ξεκίνησαν ήδη από τα ξημερώματα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026, αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τόσο σήμερα όσο και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Παράλληλα, πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 10 μποφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο. Η έντασή τους θα φτάσει τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα σε τοπικό επίπεδο θα αγγίζει τα 10 μποφόρ.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι οι άνεμοι αυτοί θα πνέουν από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Αρχικά θα επηρεαστεί το βόρειο Αιγαίο και σταδιακά οι θυελλώδεις άνεμοι θα επεκταθούν και στο κεντρικό Αιγαίο, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή.

Ισχυρές βροχές και τοπικές χαλαζοπτώσεις

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, το οποίο εκδόθηκε τα μεσάνυχτα, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αυτά τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ η κακοκαιρία χαρακτηρίζεται από ασταμάτητη βροχή. Η πορεία της 48ωρης κακοκαιρίας μπορεί να παρακολουθηθεί και μέσω της εφαρμογής Windy.

Περιοχές με κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων

Οι μετεωρολόγοι της χώρας έχουν χτυπήσει το «καμπανάκι» για επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω της αναμενόμενης έντασης των φαινομένων. Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στη Μαγνησία, ιδιαίτερα στο Πήλιο, στις Σποράδες και στη βόρεια και κεντρική Εύβοια.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πέσει μέσα σε μόλις δύο ημέρες ποσότητα βροχής συγκρίσιμη ή και μεγαλύτερη από εκείνη που δέχονται αυτές οι περιοχές κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, τα 48ωρα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 100 mm, με ορισμένα προγνωστικά σενάρια να εμφανίζουν ακόμη και 130-150 mm.

Η κατάσταση στην Αττική και οι θερμοκρασίες

Η Αττική είναι μία από τις περιοχές που θα επηρεαστούν σημαντικά από την κακοκαιρία. Αναμένεται να βρεθεί στο στόχαστρο από το μεσημέρι της Τρίτης, με τα φαινόμενα να είναι πολύ έντονα αργά το βράδυ.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, σήμερα Τρίτη θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια της χώρας. Στην Αθήνα, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Συστάσεις προς τους πολίτες και ψυχρή εισβολή

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Συνιστάται η αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων, ειδικά κατά τις ώρες έντονης βροχόπτωσης, για την ασφάλειά τους.

Η 48ωρη κακοκαιρία αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Παράλληλα, η ψυχρή εισβολή που συνοδεύει αυτά τα φαινόμενα αναμένεται να φέρει τα πρώτα χιόνια στα χιονοδρομικά κέντρα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis