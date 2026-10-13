Κακοκαιρία Daniel: Στο εδώλιο 18 κατηγορούμενοι για τους εννέα θανάτους στην Καρδίτσα

Δεκαοκτώ κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, και ένας πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, παραπέμπονται στο Εφετείο Λάρισας. Η υπόθεση αφορά τους εννέα θανάτους πολιτών που σημειώθηκαν στην περιοχή της Καρδίτσας, κατά τη διάρκεια της φονικής κακοκαιρίας Daniel, η οποία έπληξε τη Θεσσαλία τον Σεπτέμβριο του 2023. Η δίκη έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 8 Φεβρουαρίου 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της δικαστικής διερεύνησης των ευθυνών.

Η παραπομπή των κατηγορουμένων για την τραγωδία

Στο εδώλιο του Εφετείου Λάρισας θα καθίσουν συνολικά δεκαοκτώ κατηγορούμενοι, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των εννέα απωλειών ανθρώπινων ζωών στην περιοχή της Καρδίτσας. Οι τραγικοί αυτοί θάνατοι καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της σφοδρής και καταστροφικής κακοκαιρίας Daniel, ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας τον Σεπτέμβριο του 2023, αφήνοντας πίσω του ανυπολόγιστες συνέπειες.

Μεταξύ των προσώπων που παραπέμπονται σε δίκη, ξεχωρίζουν ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, καθώς και ένας πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Η δικαστική διερεύνηση που θα ακολουθήσει θα εστιάσει στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν οι θάνατοι των πολιτών, αλλά και στις ενέργειες που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες αρχές. Θα εξεταστούν οι χειρισμοί τους τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των ευθυνών.

Ημερομηνία έναρξης της δικαστικής διαδικασίας

Η έναρξη της δίκης για την υπόθεση αυτή έχει προσδιοριστεί επίσημα για τις 8 Φεβρουαρίου του έτους 2027. Αυτή η ημερομηνία σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της δικαστικής διερεύνησης των γεγονότων, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στους εννέα θανάτους στην Καρδίτσα, ένα από τα πιο μελανά σημεία της κακοκαιρίας Daniel.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που θα λάβει χώρα στο Εφετείο Λάρισας, αναμένεται να εξεταστούν λεπτομερώς όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Οι δικαστικές αρχές θα επικεντρωθούν στην απόδοση των ευθυνών που αποδίδονται στους δεκαοκτώ κατηγορουμένους, αναφορικά με τους χειρισμούς και τις πιθανές παραλείψεις που φέρονται να συνέβαλαν στην τραγωδία, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Οι καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel στη Θεσσαλία

Η κακοκαιρία Daniel, η οποία έπληξε τη Θεσσαλία τον Σεπτέμβριο του 2023, προκάλεσε εκτεταμένες και εξαιρετικά σοβαρές καταστροφές σε ολόκληρη την περιοχή, αφήνοντας πίσω της ένα τοπίο βιβλικής καταστροφής. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο χαρακτηρίστηκε από την πρωτοφανή έντασή του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συνθήκες που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο για τους κατοίκους και τις υποδομές της Θεσσαλίας.

Οι συνέπειες της κακοκαιρίας περιελάμβαναν την ολοσχερή πλημμύρα κατοικημένων περιοχών, με χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις να βρίσκονται κάτω από τεράστιους όγκους νερού, καθιστώντας τα ακατοίκητα και μη λειτουργικά. Παράλληλα, σημειώθηκαν σοβαρές και εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, όπως οδικά δίκτυα, γέφυρες, αγροτικές εγκαταστάσεις και καλλιέργειες, επηρεάζοντας βαθύτατα την καθημερινότητα, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή της περιοχής. Πέρα από τις ανυπολόγιστες υλικές ζημιές, η κακοκαιρία Daniel είχε ως τραγικό απολογισμό και την απώλεια ανθρώπινων ζωών, με τους εννέα θανάτους στην Καρδίτσα να αποτελούν ένα από τα πλέον οδυνηρά και αδιαμφισβήτητα κεφάλαια αυτής της φυσικής καταστροφής, που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki