Επεισόδια σε φοιτητική διαδήλωση στα Τίρανα της Αλβανίας

Ένταση επικράτησε στα Τίρανα της Αλβανίας, όπου φοιτητές που συμμετείχαν σε πανεθνικές κινητοποιήσεις προέβησαν σε εκτόξευση τούβλων και τσιμεντόλιθων προς το κτίριο του υπουργείου Παιδείας. Οι αστυνομικές δυνάμεις αντέδρασαν άμεσα, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος των διαδηλωτών. Οι συγκρούσεις έφτασαν σε κρίσιμο σημείο, με τους φοιτητές να δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην ανεχθούν πλέον τη σιωπή και τον εμπαιγμό από τον πρωθυπουργό, καθώς τα αιτήματά τους αγνοούνται για διάστημα άνω των τεσσάρων μηνών.

Τα βασικά αιτήματα των φοιτητών

Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών, οι οποίες έχουν πανεθνικό χαρακτήρα, οργανώθηκαν με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά και κοινωνικά αιτήματα. Σύμφωνα με τους οργανωτές, η διαμαρτυρία τους εστιάζει στις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στα πανεπιστήμια της χώρας, οι οποίες χρήζουν βελτίωσης. Ένα από τα κεντρικά ζητήματα είναι το αυξημένο κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά τους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές ζητούν την ενίσχυση της οικονομικής στήριξης προς τους φοιτητές, καθώς και τη διασφάλιση καλύτερων προοπτικών απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ορισμένοι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις εξέφρασαν επιπλέον την έντονη απογοήτευσή τους για τις υφιστάμενες κοινωνικές ανισότητες και την πολιτική της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας την ύπαρξη ενός μεγάλου χάσματος μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών στρωμάτων της αλβανικής κοινωνίας.

Αντιδράσεις και δηλώσεις

Στο πλαίσιο των διαδηλώσεων, η Λουλιέτα Κόλα, μία από τις συμμετέχουσες, τόνισε την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στη χώρα. «Αυτό που χρειάζεται η Αλβανία είναι μια επανάσταση, μια αλλαγή, μια πλήρης ανατροπή του συστήματος επειδή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει βαθιά κοινωνική αδικία και μεγάλες ανισότητες.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η αντιπρόεδρος της Αλβανίας, Αλμπάνα Κοτσίου, αντέδρασε στα γεγονότα μέσω ανάρτησης στο Facebook. Στο μήνυμά της, η κυρία Κοτσίου υπογράμμισε ότι «η βία δεν ήταν, δεν είναι και ποτέ δεν θα είναι λύση». Καταδίκασε τη ρίψη λίθων, τις επιθέσεις τόσο στους θεσμούς όσο και στην κρατική αστυνομία, καθώς και την «παράλογη καταστροφή δημόσιας περιουσίας», επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με τον τρόπο έκφρασης της νεολαίας.

Επεισόδια και αστυνομική επέμβαση

Τα επεισόδια έλαβαν χώρα μπροστά από το κτίριο του υπουργείου Παιδείας στα Τίρανα, όπου οι φοιτητές εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους. Η αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση και περιελάμβανε τη χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση, σε μια προσπάθεια να απωθήσουν τους διαδηλωτές και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Οι συγκρούσεις στην αλβανική πρωτεύουσα χαρακτηρίστηκαν ως «κρίσιμο σημείο», με την αστυνομία να εφαρμόζει «μαζική βία» εναντίον των φοιτητών, σύμφωνα με αναφορές. Οι διαδηλωτές έχουν καταστήσει σαφές ότι η υπομονή τους εξαντλήθηκε απέναντι στη συνεχιζόμενη σιωπή και τον εμπαιγμό του πρωθυπουργού, καθώς τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών.

Το ευρύτερο πλαίσιο των κινητοποιήσεων

Η φοιτητική διαδήλωση στην Αλβανία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εντεινόμενων κινητοποιήσεων που παρατηρούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ως παράδειγμα αναφέρεται η Γαλλία, όπου μαθητές λυκείου έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς σχολείων για αρκετές εβδομάδες, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Στη Γαλλία, οι μαθητές απαιτούν συγκεκριμένα την αύξηση του αριθμού των διδασκόντων και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων των σχολείων. Υποστηρίζουν ότι οι υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας υπονομεύουν την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται, θέτοντας ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Reader