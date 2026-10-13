Μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία: Διαφωνία για τον αριθμό των διαδηλωτών και επεισόδια

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία συνεχίζονται, με τους δρόμους του Παρισιού και της Λυών να γίνονται πεδίο επεισοδίων και προσαγωγών. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των συμμετεχόντων διαφέρουν σημαντικά, καθώς τα συνδικάτα κάνουν λόγο για σχεδόν μισό εκατομμύριο διαδηλωτές, ενώ οι αρχές αναφέρουν πολύ χαμηλότερο αριθμό. Η ένταση αναμένεται να κλιμακωθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, με τις κινητοποιήσεις να δείχνουν ότι δεν υποχωρούν.

Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία συνεχίστηκαν, με τους διαδηλωτές να βγαίνουν στους δρόμους σε διάφορες πόλεις της χώρας, εκφράζοντας τις διαφωνίες τους. Τα συνδικάτα των μαθητών υπολόγισαν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε 480.000, υποστηρίζοντας με σθένος πως η συμμετοχή έφτασε το 90% των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Από την άλλη πλευρά, η αστυνομία έδωσε έναν σημαντικά διαφορετικό αριθμό, εκτιμώντας τους διαδηλωτές σε 160.000.

Η κυβέρνηση, αναφερόμενη στις μαθητικές δράσεις, έκανε λόγο για καταλήψεις σε περίπου 200 σχολεία σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, οι μαθητές δεν φαίνεται να υποχωρούν από τις διεκδικήσεις τους, καθώς οι μαζικές διαμαρτυρίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα, το Παρίσι.

Επεισόδια σε Παρίσι και Λυών

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, σημειώθηκαν επεισόδια τόσο στο Παρίσι όσο και στη Λυών, οδηγώντας σε αρκετές προσαγωγές ατόμων από τις αρχές. Στην πρωτεύουσα, η αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει τις διαμαρτυρίες, κάνοντας έφοδο στο πλήθος των διαδηλωτών. Παρά την επέμβαση των αρχών, οι διαδηλωτές επέδειξαν αντοχή και δεν υποχώρησαν, παραμένοντας στους δρόμους.

Συγκεκριμένα, οι πρώτες εντάσεις καταγράφηκαν στο Παρίσι, με την αστυνομία να πραγματοποιεί έφοδο στη Λεωφόρο Σεν-Μισέλ. Η κατάσταση οξύνθηκε περαιτέρω με τη χρήση δακρυγόνων, η οποία ακολούθησε ρίψεις αντικειμένων από πλευράς διαδηλωτών. Οι εικόνες από την πρωτεύουσα έδειξαν την ένταση που επικρατούσε μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων.

Έρευνα για περιστατικά αστυνομικής βίας

Παράλληλα με τις εξελισσόμενες κινητοποιήσεις, διεξάγεται ένας εσωτερικός έλεγχος που αφορά 36 περιστατικά φερόμενης αστυνομικής βίας. Αυτή η σημαντική εξέλιξη έρχεται εν μέσω των διαμαρτυριών και των επεισοδίων που έχουν σημειωθεί σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, προκαλώντας συζητήσεις για τη διαχείριση των διαδηλώσεων.

Η διερεύνηση των συγκεκριμένων περιστατικών αποτελεί μέρος των προσπαθειών για τη διασφάλιση της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών κατά τη διάρκεια των δημόσιων συγκεντρώσεων και των επεμβάσεων των αρχών. Ο έλεγχος αυτός αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβαν χώρα τα εν λόγω συμβάντα.

Αναμενόμενη κλιμάκωση και γενική απεργία

Η ένταση των κινητοποιήσεων αναμένεται να κλιμακωθεί περαιτέρω την Παρασκευή, καθώς έχει προαναγγελθεί η συμμετοχή των «κίτρινων γιλέκων» στις διαδηλώσεις. Η είσοδος αυτής της ομάδας στις κινητοποιήσεις αναμένεται να δώσει νέα δυναμική και μια διαφορετική διάσταση στις διαμαρτυρίες, ενισχύοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Επιπλέον, το συνδικάτο CGT έχει ήδη προαναγγείλει μια ευρεία απεργία για τις 5 Νοεμβρίου. Αυτή η απόφαση υποδηλώνει μια πιθανή επέκταση των κινητοποιήσεων πέρα από τον μαθητικό χώρο, με τη συμμετοχή και άλλων κοινωνικών ομάδων και εργαζομένων, σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι πιέσεις και να εκφραστεί ευρύτερη δυσαρέσκεια.

Με πληροφορίες από: Reader