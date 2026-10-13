Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Ελλάδα

Η Κέιτι Ζακάρια, η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 ότι ζητήθηκε η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η σημαντική αυτή εξέλιξη γνωστοποιήθηκε κατά την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων από το βήμα της αίθουσας Τύπου του Λευκού Οίκου. Η απόφαση έρχεται στον απόηχο δημοσιευμάτων που αφορούν οικονομικές συναλλαγές και φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά της Αμερικανίδας πρέσβειρας.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Η Κέιτι Ζακάρια, κατά την πρώτη της εμφάνιση ως εκπροσώπου Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Της έχουμε ζητήσει να παραιτηθεί. Υπήρξε ένα εξαιρετικό μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε καλή τύχη». Η Ζακάρια ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά της τη Δευτέρα, σε μια κρίσιμη πολιτική περίοδο για τις ΗΠΑ.

Η εμφάνισή της στο βήμα της αίθουσας Τύπου πραγματοποιήθηκε έπειτα από μια περίοδο περιορισμένης δραστηριότητας, μετά την αποχώρηση της προκατόχου της, Καρολάιν Λέβιτ, τον Αύγουστο του 2026. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια την εμπιστοσύνη του στη νέα εκπρόσωπο, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι βρίσκεται στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή και ότι θα ανταποκριθεί εξαιρετικά στα νέα της καθήκοντα.

Οι αποκαλύψεις και η δυσαρέσκεια του προέδρου Τραμπ

Η απόφαση να ζητηθεί η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έρχεται μετά από δημοσιεύματα της εφημερίδας The Wall Street Journal. Συγκεκριμένα, η εφημερίδα αποκάλυψε ότι η πρέσβειρα είχε ζητήσει το ποσό των 100.000 δολαρίων από δωρητή του Τραμπ, κατά την περίοδο που προηγήθηκε της ακρόασης για την επικύρωση του διορισμού της πέρυσι.

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Ερωτηθείς τη Δευτέρα για τις καταγγελίες περί πιθανής ανάρμοστης συμπεριφοράς της Γκίλφοϊλ και για το ενδεχόμενο να την απολύσει, ο Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Οι δηλώσεις του έγιναν μία ημέρα μετά το δημοσίευμα του Associated Press, το οποίο, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν «εξαιρετικά εξοργισμένοι» με τη φερόμενη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ.

Καταγγελίες για αμφιλεγόμενη συμπεριφορά

Σε σειρά δημοσιευμάτων από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, η εφημερίδα The Wall Street Journal έχει αναφερθεί σε καταγγελίες για αμφιλεγόμενη συμπεριφορά της Αμερικανίδας πρέσβειρας. Μεταξύ άλλων, τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για φερόμενη απειλή προς αξιωματούχο της χώρας υποδοχής, καθώς και για αποδοχή ακατάλληλων δώρων και υπηρεσιών.

Επιπλέον, αναφέρεται πρόταση της πρέσβειρας να αξιοποιήσει την επιρροή της στην αμερικανική κυβέρνηση με αντάλλαγμα την εξόφληση σημαντικού λογαριασμού πιστωτικής κάρτας. Οι αναφορές αυτές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και φέρεται να έχουν προσελκύσει την προσοχή ανώτατων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πολιτικές διαστάσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Η υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποκτά πολιτικές διαστάσεις στην Ουάσιγκτον, καθώς εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να διατηρήσουν τις πλειοψηφίες τους στο Κογκρέσο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Βασική αποστολή της νέας εκπροσώπου Τύπου, Κέιτι Ζακάρια, είναι να υπερασπίζεται τις επιλογές του Αμερικανού προέδρου και να προβάλλει την κυβερνητική ατζέντα.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αντιπαράθεση γύρω από την Γκίλφοϊλ αποσπά την προσοχή από την προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να υπερασπιστούν τις πλειοψηφίες τους. Οι Δημοκρατικοί αξιοποιούν τις αποκαλύψεις για να εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ μέλη του Κογκρέσου έχουν ήδη δεσμευτεί να διερευνήσουν την υπόθεση.

Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συζητήθηκε το Σαββατοκύριακο μεταξύ αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ. Ορισμένοι εισηγήθηκαν να ζητηθεί από την Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί οικειοθελώς, ώστε να αποφευχθεί η πολιτική αμηχανία που θα προκαλούσε στον Ντόναλντ Τραμπ η απόφαση να την αποπέμψει ο ίδιος.

Το προφίλ της Κέιτι Ζακάρια

Η Κέιτι Ζακάρια είναι συντηρητική σχολιάστρια με συχνές εμφανίσεις στο Fox News. Έχει εργαστεί για σύντομο διάστημα ως εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Παράλληλα, σύμφωνα με το επαγγελματικό προφίλ της στο LinkedIn, έχει διατελέσει σύμβουλος επικοινωνίας στην Trump Media & Technology Group, την εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα Truth Social.

Στο παρελθόν είχε επίσης αναλάβει νομικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες στην οργάνωση Fix California, η οποία προωθεί συντηρητικές πολιτικές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Topontiki, Newsit