Το Κρεμλίνο «προσγειώνει» τον Τραμπ για την ενεργειακή συμφωνία

Το Κρεμλίνο δεν επιβεβαιώνει την ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις δηλώσεις του για συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο εκπρόσωπος της ρωσικής Προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, γνωστοποίησε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ότι οι σχετικές επαφές βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, χωρίς να έχει σημειωθεί κάποια νέα εξέλιξη που θα μπορούσε να ανακοινωθεί. Η τοποθέτηση αυτή από τη Μόσχα έρχεται στον απόηχο των δηλώσεων του Τραμπ, ο οποίος είχε εξαγγείλει αιφνιδιαστικά την άμεση εφαρμογή μιας τέτοιας εκεχειρίας.

Διαψεύσεις από το Κρεμλίνο

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος της ρωσικής Προεδρίας, ξεκαθάρισε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ότι δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την ύπαρξη συμφωνίας ενεργειακής εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Παρά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο Πεσκόφ τόνισε ότι οι σχετικές επαφές για το ενδεχόμενο αυτό βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, προς το παρόν δεν έχει σημειωθεί κάποια νέα εξέλιξη ή αλλαγή που να δικαιολογεί την ανακοίνωση μιας συμφωνίας. «Ακόμη δεν έχουμε τίποτε να πούμε για ενεργειακή εκεχειρία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος από το Κρεμλίνο, διατηρώντας ανοιχτό το ερώτημα σχετικά με τους όρους και την πιθανή εφαρμογή μιας αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Η τοποθέτηση της Μόσχας έρχεται στον απόηχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Κυριακή 11 Οκτωβρίου εξήγγειλε αιφνιδιαστικά την άμεση εφαρμογή ενεργειακής εκεχειρίας μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ «άμεσα».

Μία ημέρα αργότερα, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ο Τραμπ εμφανίστηκε ακόμη πιο κατηγορηματικός, υποστηρίζοντας ότι «Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν επειδή το είπα εγώ». Ωστόσο, η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να αποφεύγει την επιβεβαίωση μιας τέτοιας συμφωνίας, αφήνοντας ασαφές το τοπίο γύρω από τις προθέσεις και τις εξελίξεις.

Συνεχιζόμενες συνομιλίες και αβεβαιότητα

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες για το ενδεχόμενο ενεργειακής εκεχειρίας στην Ουκρανία συνεχίζονται, ωστόσο διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί κάποια αλλαγή στην κατάσταση. Η ρωσική πλευρά παραμένει σταθερή στην τοποθέτησή της, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο να ανακοινωθεί.

Ο Ρώσος αξιωματούχος δεν προσδιόρισε με ποια πλευρά διεξάγονται οι επαφές, αποφεύγοντας να αποσαφηνίσει εάν η Μόσχα συνομιλεί για το συγκεκριμένο ζήτημα με την Ουάσιγκτον, το Κίεβο ή άλλους πιθανούς συνομιλητές. Αυτή η αοριστία εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου.

Αιφνιδιασμός και ρωσικές επιθέσεις

Η αβεβαιότητα γύρω από την εξαγγελθείσα εκεχειρία είχε γίνει εμφανής ήδη από την Κυριακή, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε το μέτρο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η ανακοίνωση του Αμερικανού ομολόγου του αιφνιδίασε την ουκρανική πλευρά, υποδηλώνοντας έλλειψη προηγούμενης συνεννόησης.

Αντίστοιχα, η Ρωσία δεν έχει διευκρινίσει εάν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την πρόθεση του Τραμπ να ανακοινώσει την ενεργειακή εκεχειρία. Στο μεταξύ, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν έπληξαν ουκρανικούς στόχους που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν στη διάρκεια της νύχτας.

Διαχωρισμός ενεργειακών εξαγωγών από ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο συμφωνίας σχετικά με τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ διαχώρισε το συγκεκριμένο ζήτημα από την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά θέματα.

Όπως ανέφερε, δεν διαπιστώνει άμεση σύνδεση ανάμεσα σε μια πιθανή συμφωνία για τις εξαγωγές καυσίμων και τη στάση που τηρεί η Μόσχα στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Απαντώντας σε ερώτηση του ρωσικού πρακτορείου TASS, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι «η Ρωσία πωλεί τα ανταγωνιστικά της προϊόντα».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis