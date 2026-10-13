Έκτακτος συναγερμός στη Νυρεμβέργη: Αεροσκάφος από την Κέρκυρα συνοδεύτηκε από Eurofighter

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στις γερμανικές αρχές, οδηγώντας στην εκτάκτως αναστολή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως «αεροπορικό συμβάν έκτακτης ανάγκης», με την αστυνομία να αποκλείει την περιοχή. Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν και μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, τα οποία συνόδευσαν ένα επιβατικό αεροπλάνο που είχε απογειωθεί από την Κέρκυρα, μέχρι την ασφαλή προσγείωσή του.

Αναστολή λειτουργίας και αστυνομική επιχείρηση

Το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης προχώρησε σε αναστολή των πτήσεών του λόγω ενός «αεροπορικού συμβάντος έκτακτης ανάγκης», όπως ανακοινώθηκε. Η διοίκηση του αεροδρόμίου επιβεβαίωσε την αναστολή λειτουργίας μέσω της ιστοσελίδας της, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή του αεροδρομίου στη Νυρεμβέργη, ενώ η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει αρχικά τον ακριβή αριθμό των αστυνομικών δυνάμεων που αναπτύχθηκαν για τον αποκλεισμό του αεροδρομίου.

Η πτήση από την Κέρκυρα και η συνοδεία Eurofighter

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση ενεπλάκησαν και μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter. Αυτά τα αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα και συνόδευσαν ένα επιβατικό αεροπλάνο που είχε απογειωθεί από την Κέρκυρα, με προορισμό τη Νυρεμβέργη. Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωση αυτής της πτήσης.

Το αεροσκάφος ανήκει στην εταιρεία Corendon Airlines, φέρει τον αριθμό πτήσης XR456 και είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί στη Νυρεμβέργη γύρω στις 12:15 το μεσημέρι, τοπική ώρα. Τα δεδομένα από το Flightradar24 επιβεβαίωσαν ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 12:16 το μεσημέρι, τοπική ώρα.

Υπόνοιες για drone και ανεπιβεβαίωτο περιστατικό

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε λόγω της πιθανής εμφάνισης κάποιου drone στην περιοχή. Ωστόσο, η βασική αιτία της κινητοποίησης των αρχών παραμένει η «υπόνοια για κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της πτήσης».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ενεργούμε με βάση την υπόνοια για κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ωστόσο, αυτό παραμένει ανεπιβεβαίωτο». Ο ίδιος εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «εικάζουμε ότι πρόκειται για πιθανό περιστατικό έκτακτης ανάγκης εν πτήσει. Ωστόσο, αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί».

Έρευνες σε εξέλιξη και κλειστό αεροδρόμιο

Η αστυνομία, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ανέφερε: «Λάβαμε αναφορά για ένα αδιευκρίνιστο περιστατικό έκτακτης ανάγκης στον αέρα. Στο μεταξύ, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Νυρεμβέργη. Οι έρευνες για τα αίτια του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη». Αυτό επιβεβαιώνει την ασφαλή κατάληξη της πτήσης, παρά τον συναγερμό.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε επίσης ότι το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού που οδήγησε στην κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας και την αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos