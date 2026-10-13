Έντεκα ναυτικοί αγνοούνται μετά από επιθέσεις drones σε δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Εντεκα ναυτικοί αγνοούνται μετά από επιθέσεις drones που δέχτηκαν δύο πλοία σήμερα, 13 Οκτωβρίου 2026, ενώ βρίσκονταν ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ως αποτέλεσμα των πληγμάτων, ένα από τα πλοία βυθίστηκε. Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, Ρούμεν Ράντεφ, ανακοίνωσε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «απαράδεκτη» και γνωστοποίησε ότι θα καλέσει την πρεσβευτή της Ρωσίας. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε και το ΝΑΤΟ για το συμβάν.

Διπλό πλήγμα από drones και αγνοούμενοι

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Βούλγαρου πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ, ένα αρχικό σήμα κινδύνου ελήφθη στη 01:30 τοπική ώρα, που ταυτίζεται με την ώρα Ελλάδας. Το σήμα αφορούσε ένα πλοίο που βρισκόταν σε κίνδυνο, αλλά το πλήρωμά του κατάφερε να διασωθεί πλήρως.

Το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο φέρει σημαία Μάλτας και ανήκει στην Ουκρανία, δέχτηκε πλήγμα από τρία drones. Λίγο αργότερα, «χτυπήθηκε ένα άλλο πλοίο» το οποίο «βυθίστηκε», όπως επεσήμανε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι από το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου σώθηκε ένα μέλος.

Οι ναυτικοί που αγνοούνται και οι διασωθέντες

Οι βουλγαρικές αρχές προχώρησαν σε ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση των πληρωμάτων. Πέντε μέλη του πληρώματος του δεύτερου πλοίου έχουν διασωθεί, ωστόσο έντεκα άλλα εξακολουθούν να αγνοούνται. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το πλοίο που βυθίστηκε είναι το φορτηγό πλοίο «Azov Concord».

Η διαχειρίστρια εταιρεία του «Azov Concord», η οποία έχει την έδρα της στην Τουρκία, δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το σοβαρό αυτό συμβάν. Όσον αφορά το πλήρωμα του πρώτου πλοίου, του «Chelsea 3» που είναι νηολογημένο στην Οδησσό, αυτό αποτελούνταν από δεκαπέντε άτομα, συγκεκριμένα επτά Ουκρανούς και οκτώ Αζέρους.

Όλοι οι ναυτικοί του «Chelsea 3» μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βάρνας. Πέντε από αυτούς λαμβάνουν ιατρική βοήθεια, καθώς φέρουν ελαφρά τραύματα από την επίθεση.

Η διπλωματική αντίδραση της Βουλγαρίας

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τα περιστατικά, χαρακτηρίζοντας τη νέα επίθεση «εντελώς απαράδεκτη». Η επίθεση αυτή εναντίον εμπορικών πλοίων έλαβε χώρα σε κοντινή απόσταση από τα βουλγαρικά χωρικά ύδατα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση της κυβέρνησης.

Ο Ράντεφ τόνισε ότι «πρόκειται να μιλήσω με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε» για το θέμα. Παράλληλα, αναμένεται να καλέσει την πρεσβευτή της Ρωσίας στη Βουλγαρία, μετά τις κατηγορίες που διατυπώνονται.

Σχετικά με την απόδοση ευθυνών, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «δεν διαθέτουμε αδιάσειστα, σαφή στοιχεία για να διατυπώσουμε κατηγορίες εναντίον της μίας ή της άλλης πλευράς». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των βουλγαρικών αρχών, την ευθύνη για τα πλήγματα φέρει η Ρωσία.

Προηγούμενα περιστατικά και γεωγραφικές λεπτομέρειες

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, το πρώτο πλήγμα σημειώθηκε σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Μπιάλα. Το δεύτερο πλήγμα καταγράφηκε 17 μίλια ανατολικά του Κράπετς, δύο πόλεις που βρίσκονται στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.

Αυτά τα περιστατικά δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα στην περιοχή. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, δύο εμπορικά πλοία είχαν ήδη χτυπηθεί από drones, αυτή τη φορά εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Από τα πλοία που επλήγησαν την προηγούμενη εβδομάδα, το ένα βυθίστηκε. Το πλήρωμά του, το οποίο αποτελούνταν από εννέα Σύρους και έναν Αιγύπτιο, εξακολουθεί να αγνοείται μέχρι και σήμερα. Αντίθετα, οι 18 ναυτικοί του άλλου πλοίου που δέχτηκε επίθεση την προηγούμενη εβδομάδα διασώθηκαν επιτυχώς.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit