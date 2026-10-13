Αυτοχειρία η αιτία θανάτου του RJ Mitte, γνωστού από το Breaking Bad

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο ευρύ κοινό ο θάνατος του 34χρονου ηθοποιού RJ Mitte, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αγαπητός, ανάμεσα και στο ελληνικό κοινό, μέσα από τον ρόλο του στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Breaking Bad. Τα πορίσματα των ιατροδικαστών, που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη (13/10), αποδίδουν την αιτία του θανάτου του σε πράξη αυτοχειρίας.

Ο θάνατος και η ανακοίνωση της αιτίας

Ο RJ Mitte άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 34 ετών, με την είδηση να προκαλεί βαθιά θλίψη. Η ανακοίνωση του θανάτου του είχε γίνει αρχικά με μια δήλωση που ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού, φιλάνθρωπου και ένθερμου υποστηρικτή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, RJ Mitte».

Σύμφωνα με τα πορίσματα των ιατροδικαστών, τα οποία δημοσιεύτηκαν την Τρίτη (13/10) και επικαλείται το περιοδικό Variety, ο θάνατος του ηθοποιού οφείλεται σε αυτοκτονία.

Η πορεία του RJ Mitte και ο ρόλος του στο Breaking Bad

Ο RJ Mitte έγινε ευρέως γνωστός για τον ρόλο του ως Walter White Jr. στη σειρά Breaking Bad. Ο χαρακτήρας που υποδυόταν στη σειρά, όπως και ο ίδιος ο ηθοποιός, ζούσε με εγκεφαλική παράλυση.

Αντλώντας στοιχεία από τη δική του εμπειρία ζωής με την εγκεφαλική παράλυση, ο Mitte προσέδωσε αυθεντικότητα στον ρόλο του. Μέσα από αυτή την ερμηνεία, δημιούργησε μια πλατφόρμα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναπηρία και τη συμπερίληψη.

Η δράση του για τα άτομα με αναπηρία

Πέρα από την υποκριτική του καριέρα, ο RJ Mitte ήταν ένας ενεργός φιλάνθρωπος και ένθερμος υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Λόγω της δικής του κατάστασης με την εγκεφαλική παράλυση, υπήρξε πρεσβευτής διαφόρων οργανώσεων που υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία.

Επιπλέον, ο ηθοποιός είχε ιδρύσει και τη δική του φιλανθρωπική οργάνωση, το The Mitte Foundation, μέσω της οποίας συνέχιζε το έργο του για την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία.

Το αντίο του Bryan Cranston

Ο Bryan Cranston, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον ρόλο του Walter White, του πατέρα του χαρακτήρα του Mitte στη σειρά, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του «γλυκού του γιου». Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, ο Cranston έγραψε: «Βιώνω βαθιά θλίψη καθώς γράφω αυτά τα λόγια απόψε. Ο RJ Mitte, ο γλυκός μου γιος στη σειρά Breaking Bad, έφυγε από τη ζωή».

Ο Cranston αναφέρθηκε στην πρώτη τους γνωριμία: «Τον γνώρισα όταν ήταν μόλις 14 ετών, όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο του Walter White Jr., έναν ρόλο που ερμήνευσε με τόση χαρά και ενθουσιασμό». Τόνισε επίσης την αποφασιστικότητα του Mitte: «Αν και γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση, δεν επέτρεψε ποτέ, μα ποτέ, σε αυτή τη δυσκολία να αποτελέσει δικαιολογία για οτιδήποτε. Αντιμετώπισε το απαιτητικό πρόγραμμα των γυρισμάτων με τεράστια αποφασιστικότητα».

Οι πρώτες ενδείξεις και η έρευνα των αρχών

Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Brownsville του Τέξας. Το Αστυνομικό Τμήμα του Brownsville επιβεβαίωσε ότι είχε δεχτεί κλήση νωρίς το απόσημερο της ημέρας του θανάτου του.

Πριν ανακοινωθεί η αιτία θανάτου του Mitte, οι αρχές είχαν δηλώσει ότι βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του. Ωστόσο, από την αρχή δεν υπήρχαν υποψίες για εγκληματική ενέργεια, όπως είχε αναφερθεί από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Reader