Αιφνιδιασμένη η Ευρώπη από τη συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ

Κοσμογονικές εξελίξεις συντελούνται στον ενεργειακό τομέα μετά την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίες έχουν αιφνιδιάσει την Ευρώπη. Οι «27» εμφανίζονται απροετοίμαστοι απέναντι στο νέο σκηνικό που δημιουργείται και αναζητούν τρόπους αντίδρασης. Η αγωνία για την ενεργειακή επάρκεια και τις τιμές είναι πλέον έκδηλη, ενώ η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με ιδιαίτερη ανησυχία.

Η αιφνιδιαστική συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ

Η αιφνιδιαστική συμφωνία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αφορά το ρωσικό ντίζελ και έχει προκαλέσει αναταράξεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε μία μονομερή απόφαση, αναστέλλοντας προσωρινά τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στο ρωσικό ντίζελ.

Αυτή η εξέλιξη έχει επισκιάσει τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, η οποία διεξάγεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, 15 και 16 Οκτωβρίου. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται τώρα να συζητήσουν πώς θα αντιδράσουν στην εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις προς τη Ρωσία.

Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το γεγονός της μονομερούς απόφασης των ΗΠΑ έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ύπατη Εκπρόσωπος, Κάγια Κάλας, εξέφρασε έντονο προβληματισμό.

Ο προβληματισμός της Κάγια Κάλας δεν αφορά μόνο τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από αυτή τη συμφωνία, αλλά και τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται. Το ζητούμενο για τους «27» είναι αν θα αποφασίσουν να ακολουθήσουν μία ανεξάρτητη ενεργειακή πολιτική, δεδομένου ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να σπάσει μόνος του τη συμφωνία πίεσης εναντίον της Ρωσίας.

Η Σύνοδος Κορυφής και η δημοσιονομική ευελιξία

Στη Σύνοδο Κορυφής, η οποία λαμβάνει χώρα αυτές τις ημέρες, αναμένεται να δοθεί σκληρή μάχη για το θέμα της δημοσιονομικής ευελιξίας. Η δημοσιονομική ευελιξία θεωρείται κρίσιμη για να δοθούν τα απαραίτητα περιθώρια.

Αυτά τα περιθώρια θα επιτρέψουν την πρόσθετη στήριξη τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν πιέσεις από τις ενεργειακές εξελίξεις και τις αυξήσεις των τιμών.

Η αγωνία της Αθήνας για τις τιμές

Η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχη για τις εξελίξεις που σημειώνονται στις Βρυξέλλες. Τα μηνύματα που έρχονται από την Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, εντείνοντας την ανησυχία στην Αθήνα.

Εν τω μεταξύ, αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο το κόστος της θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά. Το πιθανότερο σενάριο τοποθετεί την τιμή του λίτρου μεταξύ 1,51 και 1,61 ευρώ μετά την επιδότηση, ενώ τον περασμένο Απρίλιο η τιμή είχε κλείσει στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ημέρα, θα ανακοινωθεί και η συνέχεια της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή το ντίζελ.

Το εναλλακτικό σχέδιο του πρωθυπουργού

Στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εμφανίζεται να έχει επεξεργαστεί ένα εναλλακτικό σχέδιο. Αυτό το σχέδιο θα ενεργοποιηθεί εάν οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν συμφωνήσουν στην εξαίρεση των έκτακτων δαπανών για τα μέτρα στήριξης από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών.

Το σενάριο αυτό προβλέπει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει την έγκριση των ευρωπαϊκών αρχών. Στόχος είναι μέρος από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ εθνικών πόρων, που προορίζονται για ενεργειακές επενδύσεις, να κατευθυνθεί σε παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki