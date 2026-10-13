Πολύνεκρο δυστύχημα στη Βολιβία: Δέκα νεκροί και τέσσερις τραυματίες από πτώση επιβατικού βαν σε γκρεμό

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν έπειτα από πτώση επιβατικού βαν σε γκρεμό, σε ορεινή περιοχή της δυτικής Βολιβίας. Το δυστύχημα συνέβη τη Δευτέρα (12/10) σε ορεινό δρόμο, κοντά στην πόλη Ιρουπάνα. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών ατόμων και τον τραυματισμό άλλων.

Το δυστύχημα και η τοποθεσία

Το πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε τη Δευτέρα (12/10) στην περιοχή της δυτικής Βολιβίας, σε έναν ορεινό δρόμο. Πιο συγκεκριμένα, το επιβατικό βαν έπεσε σε γκρεμό κοντά στην πόλη Ιρουπάνα, η οποία βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Λα Πας. Η περιοχή είναι γνωστή για το δύσβατο έδαφός της και τους ορεινούς δρόμους, γεγονός που καθιστά τις συνθήκες οδήγησης ιδιαίτερα απαιτητικές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα έπεσε από ύψος μεταξύ 20 και 25 μέτρων από μία πλαγιά, στον τομέα της mine Bolsa Negra. Αυτή η τοποθεσία βρίσκεται κοντά στο χιονισμένο όρος Illimani, εντός των ορίων του δήμου Irupana. Πλάνα που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης της Βολιβίας έδειξαν το όχημα να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ βρισκόταν κοντά σε ποτάμι, γεγονός που υποδηλώνει τη σφοδρότητα της πτώσης.

Ο τραγικός απολογισμός

Ο απολογισμός του δυστυχήματος είναι βαρύς, με δέκα ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Τέσσερις επιπλέον άτομα τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικής περίθαλψης. Ο αστυνομικός διευθυντής της Λα Πας, Ρικάρδο Τεράσας, επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών, δηλώνοντας στο δίκτυο Unitel: «Επί του παρόντος, έχουμε δέκα νεκρούς».

Οι τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομεία, συγκεκριμένα στο Hospital del Sur και στο Agramont της πόλης El Alto, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο η άμεση μεταφορά τους κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της σοβαρότητας του συμβάντος και των τραυμάτων που υπέστησαν από την πτώση του οχήματος.

Οι επιβαίνοντες και οι έρευνες

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα και τις προκαταρκτικές πληροφορίες, οι περισσότεροι επιβαίνοντες στο μοιραίο βαν ήταν μεταλλωρύχοι. Φέρεται να ήταν εργαζόμενοι σε ένα τοπικό ορυχείο, γεγονός που προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην τραγωδία, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που κατευθύνονταν ή επέστρεφαν από την εργασία τους, στον τομέα των μεταλλείων.

Η αστυνομία της Βολιβίας έχει αναλάβει τη διενέργεια έρευνας για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Η προκαταρκτική έκθεση της Τροχαίας αναφέρει την πτώση του minibús που μετέφερε τους φερόμενους ως εργαζόμενους μεταλλωρύχους, ενώ οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του σημείου της πτώσης, για να ρίξουν φως στην υπόθεση και να προσδιορίσουν τις ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Enikos