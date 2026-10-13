Πέθανε ο ηθοποιός RJ Mitte σε ηλικία 34 ετών

Ο RJ Mitte, ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στην επιτυχημένη σειρά «Breaking Bad», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για αυτοκτονία, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Οι πρώτες πληροφορίες και η έρευνα των αρχών

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο θάνατος του 34χρονου ηθοποιού φέρεται να οφείλεται σε αυτοκτονία. Το αμερικανικό δημοσίευμα TMZ, επικαλούμενο αξιωματούχο της τοπικής διοίκησης, ανέφερε ότι ο RJ Mitte έχασε τη ζωή του στην πολιτεία του Τέξας.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες επίσημες πληροφορίες που να διευκρινίζουν τα αίτια και τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Η συνάντηση λίγο πριν τον θάνατο

Μόλις λίγες ημέρες πριν από τις αναφορές για τον θάνατό του, συγκεκριμένα στις αρχές Οκτωβρίου, ο RJ Mitte είχε συναντηθεί με τον συνάδελφό του Λουίς Μονκάδα. Ο Μονκάδα είχε επίσης συμμετάσχει στη σειρά «Breaking Bad», με τους δύο ηθοποιούς να διατηρούν επαφή.

Από τη συνάντηση αυτή, οι δύο άνδρες είχαν δημοσιεύσει φωτογραφίες στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις εικόνες αυτές, ο RJ Mitte εμφανιζόταν χαμογελαστός μπροστά στον φωτογραφικό φακό, γεγονός που έκανε τις φωτογραφίες να επανέλθουν στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών για τον θάνατό του.

Ο ρόλος που τον καθιέρωσε

Ο RJ Mitte απέκτησε διεθνή αναγνωρισιμότητα και καθιερώθηκε στον χώρο της υποκριτικής μέσα από τον ρόλο του Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ. Στη σειρά «Breaking Bad», ενσάρκωσε τον γιο του πρωταγωνιστή Γουόλτερ Γουάιτ, τον οποίο υποδύθηκε ο Μπράιαν Κράνστον.

Η συμμετοχή του στη σειρά ήταν εκτενής, καθώς εμφανίστηκε σε συνολικά 56 επεισόδια. Ο συγκεκριμένος ρόλος αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αναγνωρισιμότητά του και την πορεία του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Η πορεία του στην υποκριτική

Πέρα από την τεράστια επιτυχία του «Breaking Bad», ο RJ Mitte είχε συμμετάσχει και σε άλλες αξιόλογες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Η παρουσία του ήταν αισθητή σε διάφορα έργα, επιδεικνύοντας το υποκριτικό του ταλέντο σε διαφορετικούς ρόλους.

Μεταξύ των ταινιών στις οποίες είχε εμφανιστεί συγκαταλέγονται οι «The Oak Room» και «The Recall». Επιπλέον, είχε λάβει μέρος και στην τηλεοπτική σειρά «The Guardians of Justice (Will Save You!)», διευρύνοντας το φάσμα της καριέρας του πέρα από τον ρόλο που τον έκανε διάσημο.

Η προσωπική του ζωή και η διάγνωση

Στην προσωπική του ζωή, ο RJ Mitte διατηρούσε σχέση επί σειρά ετών με την Κένεντι Σουάρες (Kennedy Suarez). Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, ο ηθοποιός είχε αρραβωνιαστεί την Κένεντι Σουάρες, με την πρόταση γάμου να έχει πραγματοποιηθεί το 2025.

Από μικρή ηλικία, ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση. Αυτή η διάγνωση αποτελούσε ένα στοιχείο της ζωής του, το οποίο είχε γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό.

Με πληροφορίες από: Newsit