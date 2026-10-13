Η Qatar Airways και η Etihad αναστέλλουν πτήσεις προς τη Σαουδική Αραβία

Οι αεροπορικές εταιρείες Qatar Airways και Etihad Airways προχώρησαν σε ανακοινώσεις σχετικά με την προσωρινή αναστολή πτήσεων από και προς αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Οι αποφάσεις των δύο εταιρειών, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν χθες Δευτέρα, οφείλονται στην κατάσταση ασφαλείας που επικρατεί στην περιοχή και στην περιφερειακή ένταση. Συγκεκριμένα, οι ακυρώσεις αφορούν δρομολόγια προς σημαντικές πόλεις όπως το Ριάντ, το Νταμάμ και την Τζέντα.

Αναστολή πτήσεων από την Qatar Airways

Η Qatar Airways ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή των πτήσεών της από και προς το Ριάντ και το Νταμάμ. Η εταιρεία επικαλέστηκε την παρούσα κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή ως τον κύριο λόγο για αυτή την απόφαση. Η αναστολή των δρομολογίων έρχεται σε ένα πλαίσιο όπου οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Η προσωρινή φύση της αναστολής υποδηλώνει ότι η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, προσαρμόζοντας το πτητικό της πρόγραμμα στις συνθήκες ασφαλείας. Οι επιβάτες που επηρεάζονται από αυτές τις ακυρώσεις καλούνται να επικοινωνήσουν με την αεροπορική εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες.

Οι ακυρώσεις της Etihad Airways

Παράλληλα με την Qatar Airways, η Etihad Airways προχώρησε και αυτή σε ακυρώσεις πτήσεων. Η εταιρεία ενημέρωσε πως ακύρωσε πτήσεις από το Άμπου Ντάμπι προς το Ριάντ, την Τζέντα και το Νταμάμ. Οι ακυρώσεις αυτές αποδίδονται στην περιφερειακή ένταση και στις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και στην «περιφερειακή αναταραχή» που επικρατεί.

Η Etihad Airways, μέσω δελτίου Τύπου, υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν υπό τον φόβο επιθέσεων από τους Χούθι. Η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα για την αεροπορική εταιρεία, οδηγώντας σε αυτές τις προληπτικές ενέργειες.

Διάρκεια και επηρεαζόμενα δρομολόγια

Όσον αφορά τη διάρκεια των ακυρώσεων, η Etihad Airways έχει ανακοινώσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για ορισμένα δρομολόγια. Συγκεκριμένα, όλες οι πτήσεις μεταξύ του Άμπου Ντάμπι και του Ριάντ έχουν ανασταλεί έως τις 19 Οκτωβρίου. Αυτή η ημερομηνία δίνει ένα σαφές πλαίσιο για τους επιβάτες που είχαν προγραμματίσει ταξίδια σε αυτό το διάστημα.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας, οι ακυρώσεις πτήσεων μεταξύ Άμπου Ντάμπι και των σαουδαραβικών πόλεων Νταμάμ, Τζέντα και Ριάντ ισχύουν μέχρι τη Δευτέρα, λόγω της συνεχιζόμενης περιφερειακής αναταραχής. Η συνέπεια των ακυρώσεων δείχνει την σοβαρότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες στην περιοχή.

Η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή

Οι αποφάσεις των δύο μεγάλων αεροπορικών εταιρειών έρχονται ως άμεση συνέπεια της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, δημιουργώντας ένα ασταθές περιβάλλον που επηρεάζει τις αεροπορικές μεταφορές.

Η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή θεωρείται κρίσιμη, με τις αεροπορικές εταιρείες να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των πτήσεων και των επιβατών τους. Ο φόβος επιθέσεων από τους Χούθι αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα στις αποφάσεις για την αναστολή των δρομολογίων προς και από τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader