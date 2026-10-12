Καθυστέρηση σε αγώνα της Αλ Νασρ λόγω συναγερμού για πυραυλική επίθεση στο Ριάντ

Η αναμέτρηση της Αλ Νασρ με τη Νέφτσι Φεργκάνα, στο πλαίσιο του ACF Champions League Elite, καθυστέρησε για περισσότερο από μία ώρα το βράδυ της Δευτέρας, εξαιτίας ενός συναγερμού για πυραυλική επίθεση. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, καθώς ΜΜΕ της χώρας ανέφεραν εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από τους Χούθι με στόχο την πόλη. Οι νεότερες πληροφορίες έκαναν λόγο για επιτυχή εξουδετέρωση του πυραύλου.

Συναγερμός για πυραυλική απειλή στο Ριάντ

Έντονη ανησυχία επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, στην πόλη του Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Η ανησυχία αυτή προκλήθηκε από αναφορές ΜΜΕ της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες έκαναν λόγο για εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου με στόχο την πόλη.

Οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ανέφεραν ότι την ευθύνη για την εκτόξευση του πυραύλου είχαν οι Χούθι. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως σοβαρότατο. Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες που έγιναν γνωστές έκαναν λόγο για επιτυχή εξουδετέρωση του πυραύλου, γεγονός που συνέβαλε στην εκτόνωση της κατάστασης και την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων.

Καθυστέρηση στον αγώνα της Αλ Νασρ

Το σοβαρότατο αυτό περιστατικό είχε άμεσο αντίκτυπο στη διεξαγωγή μιας προγραμματισμένης αθλητικής αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, επηρεάστηκε ο αγώνας της Αλ Νασρ, της ομάδας στην οποία αγωνίζεται ο διεθνής ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο, εναντίον της Νέφτσι Φεργκάνα.

Η αναμέτρηση αυτή, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του ACF Champions League Elite, ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει το βράδυ της Δευτέρας. Ωστόσο, λόγω του συναγερμού για την πυραυλική επίθεση, η σέντρα καθυστέρησε σημαντικά, για χρονικό διάστημα που ξεπέρασε τη μία ώρα.

Ενημέρωση και οδηγίες προς τους φιλάθλους

Κατά τη διάρκεια της αναμονής και της καθυστέρησης, οι φίλαθλοι που βρίσκονταν στις κερκίδες του γηπέδου έλαβαν άμεση ενημέρωση μέσω των μεγαφώνων. Η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής της Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και την εξασφάλιση της ηρεμίας και της ασφάλειάς του.

Ο εκφωνητής του σταδίου ανακοίνωσε χαρακτηριστικά: «Αγαπητοί θεατές, λόγω συναγερμού που αναφέρθηκε από την Πολιτική Προστασία, σας παρακαλούμε να παραμείνετε ήρεμοι και να παραμείνετε ασφαλείς στις θέσεις σας. Δεν υπάρχει τίποτα ανησυχητικό και ο αγώνας θα ξαναρχίσει σε λίγα λεπτά, inchaAllah». Οι οπαδοί παρακαλέστηκαν να παραμείνουν στις θέσεις τους, καθώς η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο.

Η τελική έναρξη του αγώνα

Παρά την αρχική ανησυχία και την αναστάτωση που προκλήθηκε από τον συναγερμό για την πυραυλική επίθεση, οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι η κατάσταση βρισκόταν υπό πλήρη έλεγχο. Μετά την επιτυχή εξουδετέρωση του πυραύλου, δόθηκε το πράσινο φως για τη διεξαγωγή του αγώνα.

Έτσι, η αναμέτρηση μεταξύ της Αλ Νασρ και της Νέφτσι Φεργκάνα ξεκίνησε τελικά, αν και με σημαντική καθυστέρηση. Οι φίλαθλοι και οι ομάδες χρειάστηκε να περιμένουν πάνω από μία ώρα μέχρι να δοθεί το εναρκτήριο λάκτισμα, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην αθλητική δράση μετά το απρόοπτο γεγονός που είχε προηγηθεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta