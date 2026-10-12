Η Ρωσία υποστήριξε ότι έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις υδρογονανθράκων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ανέρχονται σε αξία 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από το 2022 έως σήμερα. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται παρά τις κυρώσεις που έχουν υιοθετηθεί εναντίον της Μόσχας εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Αλεξάντρ Νόβακ, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24. Ο Ρώσος αξιωματούχος τόνισε τη συνεχή ροή ενεργειακών πόρων προς την ΕΕ, παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί.

Οι ρωσικές εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Αλεξάντρ Νόβακ δήλωσε ότι η αξία των υδρογονανθράκων που εξήγαγε η Ρωσία προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 2022 έως σήμερα, ανέρχεται σε 320,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό, σε ευρωπαϊκό νόμισμα, αντιστοιχεί περίπου σε 286 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης υπογράμμισε ότι πρόκειται για τον συνολικό όγκο των παραδόσεων ενεργειακών πόρων που έχουν πραγματοποιηθεί προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δηλώσεις του κ. Νόβακ έγιναν στο πλαίσιο της παρουσίασης των στοιχείων για τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές, αναδεικνύοντας την πορεία των εμπορικών σχέσεων στον τομέα της ενέργειας.

Η αξία των προμηθειών για το τρέχον έτος

Ειδικότερα για το τρέχον έτος, ο Αλεξάντρ Νόβακ ανέφερε ότι η Ρωσία έχει ήδη εφοδιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με ενεργειακούς πόρους των οποίων η αξία φτάνει τα 21,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό αφορά αποκλειστικά τις προμήθειες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Ο Ρώσος αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι εξαγωγές ενεργειακών πόρων προς την ΕΕ συνεχίστηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά τους περιορισμούς που έχουν υιοθετήσει οι ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος της Ρωσίας. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν ως απόδειξη της συνεχιζόμενης ροής ενέργειας από τη Ρωσία προς την Ευρώπη.

Εξαγωγές ντίζελ και η συμφωνία με την Ουάσιγκτον

Ο Αλεξάντρ Νόβακ αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές των ρωσικών εξαγωγών ντίζελ, οι οποίες διαμορφώνονται μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, η Ρωσία θα είναι σε θέση να επαναφέρει τις μηνιαίες εξαγωγές ντίζελ στα 3 έως 3,5 εκατομμύρια τόνους.

Αυτός ο όγκος αναμένεται να επιτευχθεί έως το τέλος του έτους και αντιστοιχεί στα συνήθη επίπεδα εξαγωγών της χώρας. Η συμφωνία αυτή, όπως δήλωσε ο κ. Νόβακ, ανοίγει νέες προοπτικές για τις ρωσικές προμήθειες ντίζελ στη διεθνή αγορά.

Επίδραση στην παγκόσμια αγορά

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης υποστήριξε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψει την ενίσχυση των ρωσικών προμηθειών ντίζελ στη διεθνή αγορά. Κατά την άποψή του, αυτή η εξέλιξη θα συμβάλει σημαντικά στη μερική εξισορρόπηση της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης.

Ο κ. Νόβακ τόνισε ότι οι αυξημένες παραδόσεις ντίζελ από τη Ρωσία, χάρη σε αυτή τη συμφωνία, θα παίξουν ρόλο στην ομαλοποίηση των συνθηκών στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, επηρεάζοντας θετικά την ισορροπία των τιμών και των διαθεσιμοτήτων του συγκεκριμένου καυσίμου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos