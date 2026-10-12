Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απαγόρευση social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απαγόρευση social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Αύριο Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή το νομοσχέδιο που αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που ενδέχεται να εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη χρήση των social media.

Ο μηχανισμός της ηλικιακής ταυτοποίησης

Σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της ηλικιακής ταυτοποίησης, ο Μηχανικός Η/Υ και υποψήφιος διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Καρυδόπουλος, εκτίμησε ότι η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται μέσω κάποιας άλλης πλατφόρμας.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Καρυδόπουλος πρότεινε τη χρήση του Gov Wallet ως εργαλείου για την πιστοποίηση των χρηστών. Όπως ανέφερε, ο χρήστης θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί αρχικά από μια εφαρμογή όπως το Gov Wallet. Μετά την επιτυχή πιστοποίηση, αυτό το εργαλείο θα πρέπει να εκδίδει ένα συγκεκριμένο «token», δηλαδή μια έγκριση, προς την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η έγκριση θα επιβεβαιώνει ότι ο συγκεκριμένος χρήστης είναι νόμιμος και μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην πλατφόρμα. Ο κ. Καρυδόπουλος σημείωσε ότι, παρόλο που η πλατφόρμα θα λαμβάνει την έγκριση από το εργαλείο, είναι βέβαιο ότι θα γνωρίζει την ταυτότητα του χρήστη που τη χρησιμοποιεί.

Πιθανοί κίνδυνοι και παρακάμψεις

Ο Παναγιώτης Καρυδόπουλος εξέφρασε επίσης ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του μέτρου, καθώς τα παιδιά ενδέχεται να προσπαθήσουν να παρακάμψουν τους ελέγχους. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι υπάρχει η πιθανότητα οι ανήλικοι να χρησιμοποιήσουν εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) ή να στραφούν σε άλλες πλατφόρμες, προκειμένου να αποφύγουν τους περιορισμούς.

Αυτή η πρόκληση έχει αναγνωριστεί τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επεσήμανε ο κ. Καρυδόπουλος. Το ζήτημα του πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι πιθανές παρακάμψεις βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ο σκοπός του νομοσχεδίου

Σχετικά με τον στόχο του νομοσχεδίου, ο κ. Καρυδόπουλος διευκρίνισε ότι η πρόθεση δεν είναι να «χτιστεί ένας τοίχος» που να αποκλείει εντελώς τα παιδιά από τα social media. Αντιθέτως, ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα σαφές όριο.

Αυτό το όριο θα ενημερώνει τους πάντες ότι η χρήση των πλατφορμών από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, μετά την εφαρμογή του νόμου, θα θεωρείται παράνομη. Έτσι, το μέτρο αποσκοπεί στη θέσπιση ενός πλαισίου που θα καθορίζει τις νόμιμες συνθήκες χρήσης.

Η εμπειρία της Αυστραλίας

Ο Παναγιώτης Καρυδόπουλος αναφέρθηκε και στην εμπειρία της Αυστραλίας, όπου ένα παρόμοιο μέτρο εφαρμόζεται εδώ και περίπου ένα χρόνο. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του, οι μειώσεις στη χρήση των social media από παιδιά στη χώρα αυτή ήταν ελάχιστες.

Ωστόσο, ο κ. Καρυδόπουλος δήλωσε ότι δεν έχει στη διάθεσή του στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού του μέτρου στην υγεία των παιδιών στην Αυστραλία, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki