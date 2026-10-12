Ο Πέδρο Σάντσεθ επιβεβαίωσε την είσοδο μαροκινών πολεμικών πλοίων στα χωρικά ύδατα της Θέουτα

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, επιβεβαίωσε σήμερα την είσοδο πολεμικών πλοίων του Μαρόκου στα ισπανικά χωρικά ύδατα, στα ανοιχτά της Θέουτα, χωρίς να έχει δοθεί σχετική άδεια. Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά τη μαζική άφιξη χιλιάδων μεταναστών στον αυτόνομο ισπανικό θύλακα. Παρά την επιβεβαίωση, ο Σάντσεθ υποβάθμισε το γεγονός, κάνοντας λόγο για «μεμονωμένα» συμβάντα και τονίζοντας τη σημασία των σχέσεων της Μαδρίτης με το Μαρόκο.

Το περιστατικό στα χωρικά ύδατα

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση TVE, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιβεβαίωσε την είσοδο των μαροκινών πολεμικών πλοίων. Η εφημερίδα El Pais, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, είχε αναφέρει νωρίτερα ότι, μετά την είσοδο των μεταναστών στον ισπανικό θύλακα, τουλάχιστον μία φρεγάτα και πολλά περιπολικά σκάφη του Βασιλικού Ναυτικού του Μαρόκου εισήλθαν στα ισπανικά χωρικά ύδατα χωρίς να ζητήσουν την απαιτούμενη άδεια.

Αποτέλεσμα αυτής της κίνησης ήταν μία ισπανική φρεγάτα να αναγκαστεί να αναχαιτίσει τα μαροκινά πλοία και να τα διώξει από την περιοχή, αποκαθιστώντας την τάξη στα ισπανικά ύδατα. Το γεγονός αυτό προσέθεσε μία νέα διάσταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η αντίδραση του Ισπανού πρωθυπουργού

Ο Πέδρο Σάντσεθ, αν και επιβεβαίωσε το περιστατικό, επέλεξε να το υποβαθμίσει, χαρακτηρίζοντάς το ως «μεμονωμένο». Σύμφωνα με τις δηλώσεις του στην τηλεόραση, φέρεται να είπε: «Πρέπει να παραδεχτούμε ότι, μεταξύ δύο γειτονικών χωρών, τέτοια μεμονωμένα γεγονότα πράγματι συμβαίνουν».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός συνέχισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων. «Είμαστε γείτονες. Εκείνες οι ημέρες ήταν τεταμένες, αλλά η συνεργασία μεταξύ των (πολεμικών) ναυτικών μας παραμένει ομαλή, ανεξαρτήτως αυτού του συμβάντος», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι οι σχέσεις της Ισπανίας με το Μαρόκο είναι «πολύ σημαντικές».

Η κρίση των μεταναστών στη Θέουτα

Το ναυτικό αυτό περιστατικό έρχεται σε συνέχεια μιας σοβαρής κρίσης που ξέσπασε στα τέλη Ιουλίου, όταν περισσότεροι από 72.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο και εισήλθαν στη Θέουτα. Η μαζική αυτή άφιξη πυροδότησε μια ανθρωπιστική και διπλωματική κρίση, η οποία παραμένει εν μέρει άλυτη μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, η κατάσταση αυτή προκάλεσε σημαντικές πολιτικές εντάσεις εντός της Ισπανίας, καθώς η χώρα βρίσκεται εν αναμονή των πρόωρων βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο. Αν και οι περισσότεροι από τους μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο μετά τα γεγονότα στη Θέουτα, χιλιάδες παραμένουν ακόμη σε ισπανικό έδαφος, αποτελώντας ένα διαρκές ζήτημα.

Επικείμενη βασιλική επίσκεψη και μαροκινές διεκδικήσεις

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια πρόκειται να επισκεφθούν τη Θέουτα αύριο. Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέες εντάσεις με το Ραμπάτ, την πρωτεύουσα του Μαρόκου.

Το Μαρόκο διεκδικεί εδώ και καιρό τους δύο ισπανικούς θύλακες στην Αφρική, τη Θέουτα και τη Μελίγια, θεωρώντας τους αναπόσπαστο κομμάτι της επικράτειάς του. Η βασιλική επίσκεψη σε μία από αυτές τις περιοχές αναμένεται να επανενεργοποιήσει τις μαροκινές διεκδικήσεις και να εντείνει τη διπλωματική πίεση.

Οι δηλώσεις του βασιλιά του Μαρόκου

Την περασμένη Παρασκευή, ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα. Είπε ότι το μοντέλο συνεργασίας της χώρας του με την Ισπανία για το μεταναστευτικό έχει φτάσει στα όριά του, υποδεικνύοντας την ανάγκη για αναθεώρηση.

Παράλληλα, ο βασιλιάς Μοχάμεντ επέκρινε τις δικαστικές αποφάσεις που λαμβάνει η Μαδρίτη, υποστηρίζοντας ότι αυτές παρεμποδίζουν τον επαναπατρισμό των ανηλίκων και των αιτούντων άσυλο. Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν τις βαθύτερες διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos, Newsit