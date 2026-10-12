Ο Ντόναλντ Τραμπ αίρει κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ και ανακοινώνει κατάπαυση του πυρός

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ενέτεινε τις προσπάθειές του για τη μείωση των τιμών του ντίζελ στη χώρα, προχωρώντας σε σημαντικές ανακοινώσεις. Συγκεκριμένα, ήρε τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ και παράλληλα ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στις ενεργειακές υποδομές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που οι ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ πλήττουν σημαντικά τους οδηγούς φορτηγών και τους αγρότες, αποτελώντας ζήτημα ανησυχίας για τους ψηφοφόρους και τα πολιτικά κόμματα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και οι ποσότητες

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, η Ρωσία πρόκειται να προμηθεύσει άμεσα περισσότερους από 300.000 μετρικούς τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 2,25 εκατομμύρια βαρέλια, ντίζελ στις αγορές των ΗΠΑ και του κόσμου. Αυτή η αρχική προσφορά, ωστόσο, είναι μικρότερη από την ημερήσια προσφορά που απαιτείται μόνο για τον τομέα των μεταφορών των ΗΠΑ.

Στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ δείχνουν ότι η ημερήσια χρήση στον τομέα των μεταφορών ανέρχεται σε περίπου 2,94 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και ακόμη 1 εκατομμύριο τόνους «αμέσως μετά». Συνολικά, αυτές οι πρόσθετες ποσότητες αντιστοιχούν σε λιγότερο από τέσσερις ημέρες ζήτησης για τις αμερικανικές μεταφορές, γεγονός που καταδεικνύει τον περιορισμένο όγκο σε σχέση με τις συνολικές ανάγκες.

Η άρση των κυρώσεων και οι προκλήσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ. Παρά την άρση αυτή, παραμένουν ορισμένα ζητήματα που χρήζουν διευκρίνισης και ενδέχεται να επηρεάσουν την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Συγκεκριμένα, είναι ασαφές ποια δεξαμενόπλοια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή του καυσίμου, δεδομένου ότι πολλά από αυτά εξακολουθούν να υπόκεινται σε κυρώσεις.

Επιπλέον, η κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων αποτελεί ένα ακόμα σημείο προβληματισμού. Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον τους έχουν προκαλέσει ζημιές, και η έκταση των επιπτώσεων αυτών στην παραγωγική τους ικανότητα δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως, δημιουργώντας αβεβαιότητα ως προς την άμεση ανταπόκριση της Ρωσίας στις αυξημένες απαιτήσεις.

Οι επιπτώσεις στις τιμές και οι εκλογές στις ΗΠΑ

Οι ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δημιουργήσει έντονη ανησυχία, πλήττοντας τους οδηγούς φορτηγών και τους αγρότες σε όλη τη χώρα. Το ζήτημα αυτό είχε αναδειχθεί σε σημαντικό θέμα συζήτησης μεταξύ των ψηφοφόρων και των πολιτικών κομμάτων, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Μετά τις ανακοινώσεις του προέδρου Τραμπ, οι τιμές στις ΗΠΑ σημείωσαν άμεση μείωση. Τη Δευτέρα, παρατηρήθηκε πτώση της τάξης του 0,5%, γεγονός που υποδηλώνει μια πρώτη, έστω και μικρή, αντίδραση της αγοράς στις νέες εξελίξεις και τις προσπάθειες για σταθεροποίηση της κατάστασης.

Η κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων και η παραγωγή

Πριν από την έναρξη των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη το 2024, η Ρωσία είχε τη δυνατότητα να εξάγει περίπου 100.000 τόνους ντίζελ την ημέρα. Ωστόσο, οι ζημιές που προκλήθηκαν στα διυλιστήριά της οδήγησαν τη Ρωσία στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τον Ιούλιο, με στόχο την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.

Η απαγόρευση αυτή επεκτάθηκε σε χώρες χωρίς διμερείς συμφωνίες έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ παράλληλα διατηρήθηκαν σταθερές εξαγωγές προς «φιλικά» κράτη, κυρίως στην Κεντρική Ασία. Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, εάν η Ουκρανία σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, η Ρωσία θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο αρχικό αίτημα του Τραμπ για εξαγωγές 300.000 τόνων ντίζελ. Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής αυτής της ποσότητας εντός του τρέχοντος μήνα, εφόσον ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου που επλήγη από drones στο ευρωπαϊκό τμήμα της χώρας επαναλειτουργήσει.

Το κόστος των επιθέσεων για τη ρωσική οικονομία

Οι ουκρανικές επιθέσεις στα διυλιστήρια πετρελαίου είχαν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο για τη Ρωσία, σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Πούτιν ανέφερε ότι οι επιθέσεις αυτές κόστισαν στην οικονομία της Ρωσίας το 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας.

Με βάση υπολογισμούς του Reuters, το ποσό αυτό ανέρχεται σε περίπου 26,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Το κόστος αυτό υπογραμμίζει τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις που είχαν οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, επηρεάζοντας άμεσα την εθνική οικονομία.

Με πληροφορίες από: Topontiki