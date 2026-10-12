Η 28χρονη Ειρήνη σώθηκε χάρη σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο

Μια 28χρονη Ελληνίδα νίκησε τον χρόνο και πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο του Τορίνο, έπειτα από επιτυχή μεταμόσχευση ήπατος. Η νεαρή γυναίκα, η Ειρήνη Σ., αντιμετώπισε μια σπάνια γενετική ασθένεια που την οδήγησε σε οξεία ηπατική ανεπάρκεια, ωστόσο η άμεση κινητοποίηση και η επιστημονική αριστεία έσωσαν τη ζωή της.

Η μάχη με τη σπάνια ασθένεια

Πρόκειται για την Ειρήνη Σ., μια 28χρονη Ελληνίδα που ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Ολλανδία. Η νεαρή γυναίκα υποφέρει από τη νόσο του Γουίλσον, μια σπάνια γενετική ασθένεια που προκαλεί συσσώρευση χαλκού στο ήπαρ.

Ενώ βρισκόταν στην Αθήνα, η Ειρήνη παρουσίασε οξεία ηπατική ανεπάρκεια, μια κατάσταση που επηρέασε σοβαρά και σειρά άλλων ζωτικών οργάνων της. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Αθήνας για τις πρώτες ενέργειες.

Ενεργοποίηση πρωτοκόλλου και επείγουσα μεταφορά

Αντιμέτωποι με την επείγουσα ανάγκη για μεταμόσχευση, οι αρμόδιοι ενεργοποίησαν άμεσα το Ελληνοϊταλικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τις μεταμοσχεύσεις. Η δραστηριοποίηση της ομάδας του καθηγητή Ρενατο Ρομανιόλι, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ήπατος στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Le Molinette, στην Πόλη της Υγείας του Τορίνο, ήταν καθοριστική.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στην Ιταλία με ειδικό αεροσκάφος, καθώς η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά σοβαρή. Όταν εισήχθη στο νοσοκομείο, ήταν διασωληνωμένη και, όπως ανέφεραν οι επιστήμονες, είχε «με μετρημένες ώρες ζωής στην διάθεσή της».

Η κρίσιμη επέμβαση στο Τορίνο

Οι γιατροί στο Τορίνο εφάρμοσαν άμεσα μια ειδική αγωγή, η οποία συνέβαλε στη μείωση της ποσότητας χαλκού από το ήπαρ της ασθενούς. Παράλληλα, μέσα σε μόλις δώδεκα ώρες, βρέθηκε το κατάλληλο μόσχευμα, γεγονός που επέτρεψε την άμεση μεταφορά της 28χρονης στο χειρουργείο.

Η επέμβαση, την οποία πραγματοποίησαν ο καθηγητής Ρομανιόλι και οι συνεργάτες του, διήρκεσε δέκα ολόκληρες ώρες. Η επιτυχία της επέμβασης άνοιξε τον δρόμο για την ανάρρωση της Ειρήνης, παρά τις προκλήσεις που ακολούθησαν.

Η δύσκολη μετεγχειρητική πορεία και η ανάρρωση

Η μετεγχειρητική πορεία της Ειρήνης δεν ήταν απλή, καθώς προέκυψαν σειρά επιπλοκών. Για την επιτυχή αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, συνεργάστηκαν πολλοί ειδικοί του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Τορίνο.

Στην ομάδα των ειδικών περιλαμβάνονταν νεφρολόγοι, ανοσολόγοι, ηπατολόγοι, αναισθησιολόγοι και ακτινολόγοι, οι οποίοι συνέβαλαν με την τεχνογνωσία τους. Όπως έγινε γνωστό, η νεαρή Ελληνίδα πήρε μόλις εξιτήριο, με τους θεράποντες γιατρούς να κρίνουν τη βελτίωσή της ως εξαιρετικά ικανοποιητική.

Η σημασία της δωρεάς οργάνων

Ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Le Molinette, Λίβιο Τρανκίντα, υπογράμμισε τη σημασία της δωρεάς οργάνων στην περίπτωση της Ειρήνης. «Πρόκειται για την δύναμη της δωρεάς σωματικών οργάνων, για ένα μεγάλο δώρο της ζωής, ένα καινούριο ήπαρ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τρανκίντα πρόσθεσε ότι «μαζί με την αριστεία των γιατρών μας σε σειρά επιστημονικών κλάδων, επέτρεψε να σωθεί η ζωή μιας νεαρής Ελληνίδας, όταν η κατάστασή της έμοιαζε να αφήνει ελάχιστα περιθώρια ελπίδας». Η ιστορία της Ειρήνης αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της προσφοράς ζωής και την αποτελεσματικότητα της διεθνούς ιατρικής συνεργασίας.

Με πληροφορίες από: Reader