Γερμανία: Επίθεση σε 16χρονη με ρομπότ και μετάδοση στα social media

Οι αρχές στην Κολωνία της Γερμανίας έχουν ξεκινήσει έρευνα σε βάρος δύο νεαρών ανδρών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε μια σεξουαλική επίθεση εναντίον μιας 16χρονης κοπέλας. Η επίθεση, που έλαβε χώρα τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, φέρεται να πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός ρομπότ, ενώ η πράξη βιντεοσκοπήθηκε και μεταδόθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η υπόθεση έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, η οποία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις και κατασχέσεις.

Το περιστατικό στην Κολωνία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας της Κολωνίας, το περιστατικό έλαβε χώρα τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή. Ένα ρομπότ πλησίασε μια 16χρονη κοπέλα από πίσω, ενώ εκείνη βρισκόταν σε έναν δρόμο της πόλης μαζί με δύο φίλες της. Το ρομπότ, το οποίο περιγράφεται ως χρυσοκόκκινο και έχει ύψος 1,20 μέτρο, φέρεται να άγγιξε τη νεαρή κοπέλα στο ύψος των γλουτών της.

Οι κινήσεις του ρομπότ περιελάμβαναν εμπρός και πίσω ενέργειες στα οπίσθια της κοπέλας. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok φέρεται να δείχνει το ρομπότ, το οποίο συνοδευόταν από τους δύο νεαρούς, να κολλάει πάνω στη 16χρονη. Η νεαρή κοπέλα, τρομαγμένη από την απρόσμενη επίθεση, βγήκε μια κραυγή και απομακρύνθηκε αμέσως από το σημείο.

Η μετάδοση στα social media

Οι αρχές έχουν αναφέρει ότι οι δύο νεαροί άνδρες, που εμπλέκονται στην υπόθεση, δεν περιορίστηκαν μόνο στην επίθεση με το ρομπότ. Φέρονται να βιντεοσκόπησαν ολόκληρη τη σκηνή του περιστατικού. Η βιντεοσκόπηση αυτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταδόθηκε στη συνέχεια σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, η μετάδοση της πράξης συνοδευόταν και από σχολιασμό εκ μέρους των δραστών. Ένα συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο αναφέρεται ότι αναρτήθηκε στην πλατφόρμα TikTok, παρουσιάζει το ρομπότ να ακολουθεί και να αγγίζει τη 16χρονη κοπέλα, ενώ οι δύο έφηβοι βρίσκονται στο πλευρό του. Αυτή η ενέργεια, της δημόσιας προβολής του περιστατικού, αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο στην έρευνα των γερμανικών αρχών.

Η άμεση επέμβαση της αστυνομίας

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικοί κλήθηκαν άμεσα στο σημείο της επίθεσης στην Κολωνία. Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τους υπόπτους, καθώς και το ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση. Το ρομπότ βρέθηκε κρυμμένο στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, σε μια προσπάθεια πιθανώς να αποκρυφθεί.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση σημαντικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν τόσο το ίδιο το ρομπότ, το οποίο αποτελεί το βασικό μέσο της επίθεσης, όσο και τα δύο κινητά τηλέφωνα των νεαρών ανδρών. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να εξεταστούν ενδελεχώς για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Η έρευνα και οι κατηγορίες

Η αστυνομία διενεργεί πλέον έρευνα σε βάρος δύο ατόμων. Ο ένας είναι ο 16χρονος ιδιοκτήτης του ρομπότ και ο δεύτερος είναι ένας 19χρονος συνεργός του. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο νεαροί αφορούν την «προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας». Πρόκειται για ένα αδίκημα που, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, επισύρει ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών.

Οι αστυνομικές αρχές εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στον τρόπο λειτουργίας του ρομπότ κατά τη στιγμή των γεγονότων. Εξετάζεται αν κάποιος είχε τον άμεσο έλεγχο του ρομπότ και πώς ακριβώς πραγματοποιήθηκαν οι κινήσεις του. Η ανακοίνωση της αστυνομίας υπογραμμίζει τη σημασία της διερεύνησης αυτών των τεχνικών λεπτομερειών για την πλήρη κατανόηση του περιστατικού και την απόδοση των ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Reader