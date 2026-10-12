Ο Ζελένσκι απαντά στον Τραμπ: «Μόνο ο ουκρανικός λαός μπορεί να αλλάξει τον ηγέτη του»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέστειλε ένα σαφές μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι αποκλειστικό δικαίωμα του ουκρανικού λαού είναι να αποφασίζει για την ηγεσία της χώρας του. Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει στη διεξαγωγή εκλογών, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας, απαιτώντας τουλάχιστον 60 ημέρες για την προετοιμασία των υποδομών. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ως απάντηση σε αναφορές του Αμερικανού ομολόγου του περί αλλαγής ηγεσίας στην Ουκρανία, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Ρωσία για συνέχιση των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε ευθέως στις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με ενδεχόμενη αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε με έμφαση: «Αν ο Τραμπ θέλει να αλλάξει τον ηγέτη στην Ουκρανία, πρέπει να γνωρίζει ότι μόνο ο λαός μας μπορεί να αλλάξει τον ηγέτη».

Η στάση αυτή του Ζελένσκι, ότι δηλαδή μόνο ο ουκρανικός λαός έχει το δικαίωμα να επιλέξει ή να αλλάξει την ηγεσία της χώρας, είχε κρατηθεί και από την αντιπολίτευση στο παρελθόν. Το μήνυμα αυτό υπογραμμίζει την κυριαρχία και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του ουκρανικού κράτους έναντι εξωτερικών παρεμβάσεων.

Ετοιμότητα για εκλογές

Παρά τις δηλώσεις του περί εθνικής κυριαρχίας στην επιλογή ηγεσίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες. Αντίθετα, δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει στη διεξαγωγή εκλογών, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας για τη διεξαγωγή τους.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι απαιτούνται τουλάχιστον 60 ημέρες για την προετοιμασία των εκλογών, με έμφαση στην ασφάλεια των υποδομών. «Και είμαι πραγματικά έτοιμος για εκλογές. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 60 ημέρες για την ασφάλεια των υποδομών για να προετοιμάσουμε τις εκλογές», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Κατηγορίες κατά της Ρωσίας και η «ενεργειακή εκεχειρία»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι συνεχίζει τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, έξι εγκαταστάσεις δέχθηκαν πλήγματα μέσα σε μία μόνο ημέρα, ενώ 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ουκρανία, σε αντίθεση με τη Ρωσία, δεν έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας. «Δεν αντεπιτεθήκαμε, αλλά η Ρωσία επιτέθηκε στα βενζινάδικά μας, στις ενεργειακές μας υποδομές και σε άλλα πράγματα», δήλωσε, αφήνοντας παράλληλα αιχμές προς τον Αμερικανό πρόεδρο για την παραβίαση της συμφωνίας.

Οι τιμές των καυσίμων και η στάση Ουάσιγκτον-Μόσχας

Ο Ουκρανός πρόεδρος αμφισβήτησε επίσης τη σύνδεση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις με την άνοδα των τιμών των καυσίμων. Υποστήριξε ότι «όλοι καταλαβαίνουν ότι οι τιμές του ντίζελ δεν εξαρτώνται από τις επιθέσεις μας στο ντίζελ στη Ρωσία αλλά ότι εξαρτώνται από τον αποκλεισμό του Ορμούζ, των Στενών του Ορμούζ».

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι φάνηκε να αιφνιδιάστηκαν από την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ να κάνει συμφωνία με τον Ρώσο ομόλογό του για το ντίζελ, με κάποιους να περιγράφουν την επίσκεψή τους στο Μαϊάμι για τις συζητήσεις για ειρήνη ως «παγίδα». Πολλοί αναλυτές αναφέρουν ότι η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας για το πετρέλαιο δεν θα αποδώσει τους καρπούς που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το Κρεμλίνο «άδειασε» τον Αμερικανό πρόεδρο σε σχέση με την κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες που ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis