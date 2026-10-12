Ο Ντόναλντ Τραμπ προτείνει τη μετονομασία ωκεανών σε «Ωκεανό Τραμπ» ή «Ωκεανό της Αμερικής»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πρόθεση να μετονομάσει έναν από τους ωκεανούς που βρέχουν την Αμερική σε «Ωκεανό Τραμπ» ή «Ωκεανό της Αμερικής». Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου γεωγραφικής μετονομασίας, το οποίο έχει ήδη οδηγήσει σε αλλαγές ονομασιών για τον κόλπο του Μεξικού και τη λίμνη του Οντάριο. Η ιδέα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη δυνατότητα ανατροπής της από μελλοντικό πρόεδρο.

Η ιδέα για τους ωκεανούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκέφτεται να μετονομάσει είτε τον Ατλαντικό είτε τον Ειρηνικό ωκεανό. Οι προτεινόμενες ονομασίες είναι «Trump Ocean» ή «Ωκεανός της Αμερικής». Ο Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να δει αυτή την ιδέα να υλοποιείται όσο βρίσκεται ακόμη στον Λευκό Οίκο, συνδέοντας το όνομά του με έναν ωκεανό ή έναν μεγάλο ποταμό πριν ολοκληρώσει τη θητεία του.

Σε συνέχεια της τοποθέτησής του, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να μετονομάσει δύο από τους σημαντικότερους ποταμούς των ΗΠΑ, τον ποταμό Χάντσον και τον Μισισιπή. Η πρόταση για τους ωκεανούς παρουσιάστηκε ως ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια στην προσπάθειά του να αλλάξει γεωγραφικές ονομασίες.

Προηγούμενες μετονομασίες και άλλες προτάσεις

Η νέα αυτή πρόταση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να συνδέσει ονομασίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή με τον ίδιο. Μία από τις πρώτες κινήσεις της δεύτερης προεδρικής θητείας του ήταν η μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής», για χρήση από τις αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Αντίστοιχα, η λίμνη του Οντάριο έχει μετονομαστεί σε «Λίμνη της Αμερικής».

Ωστόσο, χώρες όπως το Μεξικό και η Κούβα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις καθιερωμένες διεθνείς ονομασίες για τον Κόλπο του Μεξικού. Πέρα από τις μετονομασίες υδάτινων σωμάτων, έχουν προταθεί και άλλες αλλαγές, όπως η μετονομασία του διεθνούς αεροδρομίου του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα σε «President Donald J. Trump International Airport». Επίσης, έχει αναφερθεί η ιδέα δημιουργίας νέας κλάσης πολεμικών πλοίων του αμερικανικού Ναυτικού με την ονομασία «Trump-Class Battleship».

Η τοποθέτηση στο Τενεσί

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για αυτή την ιδέα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υποστηρικτών του, η οποία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Κλαρκσβιλ του Τενεσί. Ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος σε γεωγραφικές ονομασίες που θα μπορούσαν, κατά την άποψή του, να αλλάξουν.

Αφού έκανε λόγο για τον Κόλπο της Αμερικής και τη Λίμνη της Αμερικής, στράφηκε στο ενδεχόμενο μετονομασίας ενός ποταμού. Σε αυτό το πλαίσιο, διευκρίνισε ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει το όνομα του ποταμού Χάντσον, ούτε του Μισισιπή, πριν παρουσιάσει την πρότασή του για τους ωκεανούς.

Αντιδράσεις και το μέλλον της πρότασης

Η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τη μετονομασία ενός ωκεανού προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την άποψη ότι, ακόμα και αν μια τέτοια αλλαγή πραγματοποιηθεί, ένας μελλοντικός πρόεδρος θα μπορούσε να την ανατρέψει.

Το αν η ιδέα για έναν ωκεανό που θα φέρει το όνομα του Αμερικανού προέδρου θα προχωρήσει παραμένει ανοιχτό. Το βέβαιο είναι ότι η πρόταση έχει ήδη πυροδοτήσει συζήτηση για τα όρια των εθνικών αποφάσεων και τη δυνατότητα μιας κυβέρνησης να επηρεάζει ονομασίες που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta