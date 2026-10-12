Οριστική κατάργηση των σεντς στις ΗΠΑ: Η απόφαση Τραμπ μετά από δύο αιώνες

Ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί την οριστική κατάργηση των αμερικανικών σεντς, ενός νομίσματος με μακρά ιστορία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται καθώς το κόστος παραγωγής των συγκεκριμένων νομισμάτων ξεπερνά κατά πολύ την ονομαστική τους αξία. Το σχετικό νομοσχέδιο, γνωστό ως Common Cents Act, έχει ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο και αναμένεται η υπογραφή του από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Το τέλος ενός ιστορικού νομίσματος

Ένα από τα παλαιότερα νομίσματα των Ηνωμένων Πολιτειών, το σεντ, περνά στην ιστορία έπειτα από περισσότερα από δύο αιώνες κυκλοφορίας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το αμερικανικό νομισματικό σύστημα, καθώς το σεντ αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών συναλλαγών για γενιές πολιτών. Η απόφαση αυτή έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν τα μετρητά στις καθημερινές τους αγορές.

Υψηλό κόστος παραγωγής και κρατικές δαπάνες

Η βασική αιτία πίσω από την προώθηση της κατάργησης των σεντς είναι το δυσανάλογα υψηλό κόστος παραγωγής τους. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το αμερικανικό Νομισματοκοπείο, η κατασκευή κάθε ενός σεντ κοστίζει περίπου 3,69 σεντς. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής είναι σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από την ονομαστική αξία του νομίσματος, καθιστώντας την κοπή του μια ασύμφορη διαδικασία για το κράτος.

Η διακοπή της παραγωγής των σεντς εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης να περιορίσει τις κρατικές δαπάνες. Εκτιμάται ότι η οριστική διακοπή της κοπής νέων σεντς θα οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόμηση ύψους 56 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η οικονομική παράμετρος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για την κατάργηση του νομίσματος.

Το νομοσχέδιο Common Cents Act

Η πρωτοβουλία για την οριστική κατάργηση των σεντς προέρχεται από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει λάβει την ονομασία Common Cents Act, αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για αυτή την αλλαγή. Το νομοσχέδιο έχει ήδη περάσει από τη διαδικασία έγκρισης του Κογκρέσου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της κατάργησης.

Πλέον, αναμένεται η τελική υπογραφή του νομοσχεδίου από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία. Η υπογραφή αυτή θα θέσει σε πλήρη ισχύ την απόφαση για το τέλος της παραγωγής των σεντς, επισφραγίζοντας μια πολιτική επιλογή με σημαντικές οικονομικές προεκτάσεις.

Χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων

Η απόφαση για τη διακοπή της κοπής νέων σεντς είχε προαναγγελθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025. Εκείνη την περίοδο, ο πρόεδρος είχε δώσει εντολή στο υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την παραγωγή, ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για τον περιορισμό των κρατικών δαπανών. Η εντολή αυτή έθεσε σε κίνηση τις διαδικασίες που οδήγησαν στις σημερινές εξελίξεις.

Η τελευταία παρτίδα σεντς που προοριζόταν για κυκλοφορία κόπηκε στις 12 Νοεμβρίου του 2025. Αυτή η ημερομηνία σηματοδοτεί το τέλος της παραγωγής νέων νομισμάτων, αν και τα σεντς που ήδη κυκλοφορούν θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. Η σταδιακή απόσυρση από την παραγωγή αποτελεί ένα οργανωμένο σχέδιο για τη μετάβαση σε ένα νομισματικό σύστημα χωρίς το συγκεκριμένο νόμισμα.

Τι αλλάζει στις καθημερινές συναλλαγές

Παρά την κατάργηση της παραγωγής νέων σεντς, τα νομίσματα που βρίσκονται ήδη στα χέρια των πολιτών παραμένουν νόμιμο χρήμα και μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά στις συναλλαγές. Ωστόσο, η σταδιακή έλλειψη των σεντς από την κυκλοφορία αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι συναλλαγές με μετρητά. Η προσαρμογή αυτή θα είναι αναγκαία καθώς ο αριθμός των σεντς θα μειώνεται.

Συγκεκριμένα, η έλλειψη των σεντς αναμένεται να οδηγήσει σε στρογγυλοποίηση των συναλλαγών με μετρητά. Οι τιμές θα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο των πέντε σεντς. Αυτή η πρακτική θα διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των αγορών και πωλήσεων, προσαρμόζοντας το σύστημα στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από την κατάργηση του ιστορικού νομίσματος.

Με πληροφορίες από: Reader