Ο διοικητής του ΝΑΤΟ ζητά σαφείς «κόκκινες γραμμές» προς τη Ρωσία

Ο διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Αμερικανός πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεγουιτς, κάλεσε τις χώρες μέλη της Συμμαχίας να θέσουν με «σαφή και κοφτό» τρόπο τις «κόκκινες γραμμές» τους προς τη Ρωσία. Η έκκληση αυτή αφορά ενδεχόμενες υβριδικές επιθέσεις κατά του εδάφους τους και έγινε κατά τη διάρκεια του Φόρουμ της Βαρσοβίας για την Ασφάλεια. Ο πτέραρχος Γκρίνκεγουιτς τόνισε τη σημασία της διαβούλευσης και της επεξεργασίας τρόπων αντίδρασης.

Η ανάγκη για σαφήνεια στις υβριδικές επιθέσεις

Ο ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, Αμερικανός πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεγουιτς, υπογράμμισε την ανάγκη οι σύμμαχοι να γνωστοποιήσουν με τρόπο «σαφή και γνωστό» στη Ρωσία τα όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν. Αυτό αφορά συγκεκριμένα τις «κόκκινες γραμμές» σε περίπτωση υβριδικής επίθεσης που θα στοχεύει το έδαφος των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Ο πτέραρχος αναφέρθηκε σε «υβριδικές» αποφάσεις, όπως σαμποτάζ και εμπρησμοί, που έχουν παρατηρηθεί στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είναι κρίσιμο οι σύμμαχοι να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τους, προκειμένου να επεξεργαστούν αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης σε τέτοιου είδους απειλές. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία θα λάβει ένα μήνυμα που θα είναι «σαφές και κοφτό» σχετικά με τις συνέπειες της υπέρβασης αυτών των ορίων. Η τοποθέτηση αυτών των ορίων θεωρείται απαραίτητη για την αποτροπή και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε ενέργειας που θα μπορούσε να απειλήσει την ασφάλεια των κρατών μελών.

Σκληρή προειδοποίηση προς τη Μόσχα

Ο Αμερικανός πτέραρχος Γκρίνκεγουιτς απηύθυνε μία ξεκάθαρη προειδοποίηση προς τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα προχωρούσαν στην καταστροφή «οτιδήποτε και τα πάντα» που θα εμπλέκονταν σε οποιαδήποτε επίθεση. Η δήλωση αυτή έγινε με την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα ήταν «τόσο ανόητη» ώστε να εξαπολύσει επίθεση κατά νατοϊκού εδάφους. Αυτή η σκληρή στάση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας να υπερασπιστεί τα μέλη της απέναντι σε κάθε μορφή επιθετικότητας.

Η προειδοποίηση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής αποτροπής του ΝΑΤΟ, η οποία αποσκοπεί στο να καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον ενός κράτους μέλους θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή και συντονισμένη απάντηση. Ο διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη θέλησε να τονίσει το υψηλό τίμημα που θα πλήρωνε οποιοσδήποτε επιτεθεί σε νατοϊκό έδαφος, καθιστώντας σαφείς τις συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας.

Το ΝΑΤΟ ως αμυντική συμμαχία

Από το βήμα του Φόρουμ της Βαρσοβίας για την Ασφάλεια, ο Αμερικανός πτέραρχος Γκρίνκεγουιτς παρουσίασε την «θεωρία του περί νίκης», τονίζοντας τον αμυντικό χαρακτήρα του ΝΑΤΟ. Δήλωσε ότι η Συμμαχία αποτελεί μία αμυντική οργάνωση, η οποία έχει ως πρωταρχικό σκοπό την προστασία των κρατών μελών της. Αυτός ο αμυντικός προσανατολισμός σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ δεν επιδιώκει την επίθεση, αλλά είναι πλήρως προετοιμασμένο να αντιδράσει σε οποιαδήποτε απειλή.

Ο πτέραρχος υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ «θα απέκρουε, θα εξουδετέρωνε και θα συνέτριβε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον οποιουδήποτε από τα μέλη της». Ο στόχος, όπως εξήγησε, είναι να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε επίθεση θα αποδεικνυόταν «τελείως μάταιη». Η δήλωση αυτή ενισχύει την εικόνα του ΝΑΤΟ ως ενός ισχυρού και ενωμένου αμυντικού μηχανισμού, ικανού να προστατεύσει αποτελεσματικά την κυριαρχία και την ακεραιότητα των συμμάχων του.

Διασφάλιση της ματαιότητας κάθε επίθεσης

Ο πτέραρχος Γκρίνκεγουιτς αναφέρθηκε λεπτομερώς στον τρόπο με τον οποίο η Συμμαχία θα αντιδρούσε σε περίπτωση επίθεσης, τονίζοντας την αποφασιστικότητα να καταστήσει μάταια τα σχέδια οποιουδήποτε επιτιθέμενου. «Εάν κάποιος είναι αρκετά παράλογος ώστε να μας επιτεθεί, θα πολεμήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ «θα αποκρούσουν την επίθεση και θα του στερήσουν την δυνατότητα να επιτύχει τους στόχους του, όποιοι και αν είναι αυτοί».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Αμερικανός πτέραρχος συνόψισε τη στρατηγική του ΝΑΤΟ με μία ξεκάθαρη φράση: «Εν συντομία, θα φροντίσουμε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον οποιουδήποτε συμμάχου να αποδειχθεί μάταιη». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αταλάντευτη δέσμευση της Συμμαχίας να προστατεύσει τα μέλη της και να αποτρέψει κάθε πιθανό επιτιθέμενο, διασφαλίζοντας ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Με πληροφορίες από: Reader