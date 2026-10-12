Η Ευρώπη επιμένει στη σκληρή γραμμή κατά της Μόσχας, απορρίπτοντας τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν

Ενώ οι τιμές των καυσίμων ασκούν πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τη σκληρή της γραμμή απέναντι στη Μόσχα. Παράλληλα, εκφράζει την έντονη κριτική της για τη συμφωνία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία αφορά το ρωσικό ντίζελ. Η στάση αυτή επαναφέρει το ερώτημα σχετικά με το κόστος της ενεργειακής απομόνωσης της Ρωσίας και τη συμβατότητα της πολιτικής των κυρώσεων με την ανάγκη για προσιτή ενέργεια.

Η ευρωπαϊκή στάση και οι αντιδράσεις

Η συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκφράσει την ανησυχία τους, προειδοποιώντας ότι η εν λόγω συμφωνία ενδέχεται να υπονομεύσει τη διατλαντική ενότητα.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιμένουν στην ανάγκη ενίσχυσης της πίεσης προς τη Μόσχα, διατηρώντας μια σταθερή θέση απέναντι στη Ρωσία. Η επιμονή αυτή παρατηρείται ακόμη και σε μια περίοδο όπου το κόστος των καυσίμων πιέζει σημαντικά τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις.

Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και οι όροι της

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η συμφωνία προβλέπει την άμεση διάθεση 300.000 τόνων ντίζελ από τη Μόσχα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, τον Νοέμβριο θα διατεθούν 500.000 τόνοι, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ακόμη ένα εκατομμύριο τόνοι.

Για τη διευκόλυνση αυτής της συμφωνίας, η Ουάσιγκτον προχώρησε σε μια ευρεία εξαίρεση από τις υφιστάμενες κυρώσεις που αφορούν το ρωσικό ντίζελ. Η εξαίρεση αυτή θα ισχύει έως τον Απρίλιο του 2027, μια κίνηση που έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουκρανία, καθώς και μεταξύ των συμμάχων της.

Το ενεργειακό δίλημμα της Ευρώπης

Η ευρωπαϊκή στάση αναδεικνύει μια δύσκολη αντίφαση. Ενώ η ενεργειακή ασφάλεια και το κόστος ζωής αποτελούν άμεσες προτεραιότητες για τους Ευρωπαίους πολίτες, οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την ενεργειακή συνεργασία με τη Ρωσία πρωτίστως μέσα από το πρίσμα των κυρώσεων και της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

Αυτή η επιμονή εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η Ευρώπη διαθέτει επαρκείς εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών. Επίσης, τίθεται το ζήτημα αν έχει εξασφαλίσει ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας και αν η στρατηγική της συνοδεύεται από μια πειστική απάντηση στο οικονομικό κόστος που επωμίζονται καθημερινά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

Η επίδραση στις τιμές και οι δηλώσεις

Η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών πιέσεων στις διεθνείς αγορές καυσίμων. Ωστόσο, η ίδια η συμφωνία δεν εγγυάται από μόνη της μια αποκλιμάκωση των τιμών. Η πραγματική επίδρασή της στις τιμές παραμένει αμφισβητούμενη, καθώς Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι πρόσθετες ποσότητες ντίζελ δεν θα έχουν απαραίτητα ουσιαστικό αντίκτυπο.

Το ζητούμενο είναι κατά πόσο η ευρωπαϊκή πολιτική μπορεί να συνδυάσει την πίεση προς τη Ρωσία με την ενεργειακή επάρκεια και την οικονομική προστασία των πολιτών της. Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να πιέζει τη Μόσχα, δηλώνοντας: «Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας, αλλά το μήνυμά μας είναι σαφές: αν θέλουμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο, ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε είνα».

Με πληροφορίες από: Topontiki