Έντονες ευρωπαϊκές αντιδράσεις για τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν στο ρωσικό ντίζελ

Η ανακοίνωση του πρώην Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με μια συμφωνία για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και την Κομισιόν. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποδοκίμασαν το σχέδιο, υπογραμμίζοντας την επιμονή τους στη συνέχιση της απομόνωσης της Μόσχας και την αδιάκοπη στήριξη της Ουκρανίας, ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα.

Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και οι στόχοι της Ουάσιγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι θα εισαγάγει 300.000 τόνους ρωσικού ντίζελ, με επιπλέον 500.000 τόνους να διατεθούν τον Νοέμβριο και ακόμη ένα εκατομμύριο τόνους στη συνέχεια. Για τη διευκόλυνση αυτής της συμφωνίας, η Ουάσιγκτον προχώρησε σε ευρεία εξαίρεση από τις κυρώσεις για το ρωσικό ντίζελ έως τον Απρίλιο του 2027. Η ανακοίνωση αυτή έγινε λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπου οι Ρεπουμπλικανοί καταγράφουν χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

Οι τιμές των καυσίμων, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα το κόστος ζωής, βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοδοξεί με τη συγκεκριμένη συμφωνία να μειώσει το κόστος στο ντίζελ, το οποίο έχει εκτοξευτεί λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η ανακοίνωσή του περιλάμβανε επίσης τον ισχυρισμό ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια «ενεργειακή εκεχειρία», καθώς και την έκκληση προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραιτηθεί.

Έντονες αντιδράσεις από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Η ανακοίνωση του Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και την Κομισιόν, καθώς οι Ευρωπαίοι αιφνιδιάστηκαν για άλλη μια φορά από τις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Ουάσινγκτον με τη Μόσχα, αφήνοντάς τους εκτός πλαισίου των συνομιλιών. Κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ το πρωί της Δευτέρας, ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, δήλωσε ότι «αυτή η συμφωνία δεν βοηθά ούτε τις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων ούτε την ενότητα της διατλαντικής κοινότητας», προσθέτοντας ότι «δεν είναι αυτός ο ευρωπαϊκός τρόπος».

Η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Έλεν ΜακΕντί, χαρακτήρισε «ανησυχητική» την ανακοίνωση του Τραμπ για συμφωνία με τη Μόσχα. Από την πλευρά του, ο Γερμανός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Γκούντερ Κρίχμπαουμ, υπογράμμισε ότι κάθε δολάριο που δαπανάται για ρωσική ενέργεια χρηματοδοτεί την αγορά όπλων που χρησιμοποιούνται εναντίον του Κιέβου. Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ προειδοποιούν ότι η συμφωνία υπονομεύει τη διατλαντική ενότητα.

Η ευρωπαϊκή θέση: Συνέχιση της πίεσης στη Μόσχα

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες απομόνωσης της Μόσχας και τη στήριξη της Ουκρανίας. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας και Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, υπενθύμισε στην Ουάσινγκτον ότι «η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και δεν πρέπει να το ξεχνάμε». Η ίδια υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να πιέζει τη Μόσχα, δηλώνοντας πως «οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας, αλλά το μήνυμά μας είναι σαφές: αν θέλουμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο, ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε είναι να α[υξήσουμε την πίεση στη Ρωσία]».

Οι Ευρωπαίοι επιμένουν στη σκληρή γραμμή απέναντι στη Μόσχα, παρά το ενεργειακό κόστος και τις πιέσεις που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις τιμές των καυσίμων. Το μήνυμα των Ευρωπαίων είναι σαφές: «Ο μόνος τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος είναι η μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία».

Η ουκρανική αντίδραση και αμφιβολίες για τα κίνητρα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει άλλους στόχους μέσω της ενεργειακής συμφωνίας με τη Μόσχα. Μιλώντας στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, ο Ζελένσκι επισήμανε ότι οι προτεινόμενες παραδόσεις ρωσικού ντίζελ είναι αμελητέες σε σύγκριση με την παγκόσμια μηνιαία κατανάλωση, η οποία ανέρχεται σε περίπου 120 εκατομμύρια τόνους.

«Δεν πιστεύω ότι αυτό θα έχει αισθητό αντίκτυπο», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Θεωρώ ότι πίσω από αυτή την απόφαση υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα», σημείωσε με νόημα, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες ποσότητες ρωσικών καυσίμων δεν πρόκειται να επηρεάσουν ουσιαστικά την παγκόσμια προσφορά.

Το δίλημμα της Ευρώπης και η διατλαντική ενότητα

Η ευρωπαϊκή στάση αναδεικνύει μια δύσκολη αντίφαση: ενώ η ενεργειακή ασφάλεια και το κόστος ζωής αποτελούν άμεσες προτεραιότητες για τους Ευρωπαίους πολίτες, οι κυβερνήσεις της ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την ενεργειακή συνεργασία με τη Ρωσία πρωτίστως μέσα από το πρίσμα των κυρώσεων και της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Η επιμονή αυτή γεννά ερωτήματα για το αν η Ευρώπη διαθέτει επαρκείς εναλλακτικές λύσεις και αν έχει εξασφαλίσει ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας.

Η πραγματική επίδραση της συμφωνίας στις τιμές παραμένει αμφισβητούμενη, καθώς Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι πρόσθετες ποσότητες δεν θα έχουν απαραίτητα ουσιαστικό αντίκτυπο. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο η ευρωπαϊκή πολιτική μπορεί να συνδυάσει την πίεση προς τη Ρωσία με την ενεργειακή επάρκεια και την οικονομική προστασία των πολιτών της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki