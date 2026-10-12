Παγκόσμια μνημεία απειλούνται από τον υπερτουρισμό

Εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν κάθε χρόνο για να θαυμάσουν μερικά από τα σπουδαιότερα μνημεία του πλανήτη, ωστόσο η μεγάλη αυτή προσέλευση μπορεί τελικά να συμβάλει στη φθορά τους. Ο υπερτουρισμός αποτελεί πλέον μια σημαντική πρόκληση για ιστορικούς χώρους, φυσικά τοπία, αλλά και ολόκληρες πόλεις. Ανάμεσα στα διάσημα αξιοθέατα που απειλούνται από αυτό το φαινόμενο συγκαταλέγονται το Μάτσου Πίτσου, η Βενετία και το σπήλαιο Λασκό.

Η αυξανόμενη απειλή του υπερτουρισμού

Ο υπερτουρισμός έχει αναδειχθεί σε ένα σοβαρό ζήτημα που θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και τη διατήρηση πολλών παγκόσμιων μνημείων και προορισμών. Η συνεχής και εντατική ανθρώπινη παρουσία σε ευαίσθητους χώρους προκαλεί φθορά, επηρεάζοντας το περιβάλλον και τις δομές τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Mirror, η οργάνωση Responsible Travel έχει καταγράψει συνολικά 98 τοποθεσίες σε 63 χώρες, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της υπερβολικής τουριστικής δραστηριότητας. Ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ άλλες έχουν αναγκαστεί να κλείσουν οριστικά τις πύλες τους για το κοινό, προκειμένου να προστατευθούν.

Το σπήλαιο Λασκό και οι προϊστορικές ζωγραφιές

Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα της επίδρασης του υπερτουρισμού είναι το σπήλαιο Λασκό, το οποίο φιλοξενεί προϊστορικές ζωγραφιές που χρονολογούνται περίπου 17.000 έως 20.000 ετών. Οι μοναδικές αυτές παραστάσεις ζώων προσφέρουν ένα σπάνιο παράθυρο στον κόσμο των προγόνων μας, καθιστώντας το σπήλαιο έναν προορισμό παγκόσμιας σημασίας.

Ωστόμως, η μεγάλη επισκεψιμότητα άρχισε να απειλεί το ευαίσφολο περιβάλλον του σπηλαίου. Η παρουσία έως και 1.500 επισκεπτών ημερησίως επηρέαζε αρνητικά την υγρασία και τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα εντός του χώρου. Για τον λόγο αυτό, το 1963 λήφθηκε η απόφαση να κλείσει οριστικά το σπήλαιο για τους τουρίστες.

Προκειμένου το κοινό να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά του Λασκό χωρίς να επιβαρύνει τον αυθεντικό χώρο, δημιουργήθηκε το Lascaux IV. Πρόκειται για ένα αντίγραφο του σπηλαίου που επιτρέπει στους επισκέπτες να γνωρίσουν τις περίφημες σπηλαιογραφίες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση του πρωτότυπου μνημείου.

Η αρχαία ακρόπολη του Μάτσου Πίτσου

Στη Νότια Αμερική, η αρχαία ακρόπολη των Ίνκας, το Μάτσου Πίτσου, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμβληματικά μνημεία. Χτισμένη ψηλά στις Άνδεις, προσελκύει εκατομμύρια ανθρώπους που ονειρεύονται να την επισκεφθούν και να θαυμάσουν την αρχιτεκτονική της και το φυσικό της κάλλος.

Η δημοτικότητα του Μάτσου Πίτσου, όμως, έχει δημιουργήσει προβληματισμό σχετικά με τη φθορά που προκαλείται από την καθημερινή προσέλευση των επισκεπτών. Για την προστασία του μνημείου, έχουν τεθεί όρια στην επισκεψιμότητα, με το δημοσίευμα του Mirror να αναφέρει έναν αριθμό 2.500 επισκεπτών.

Επιπλέον, το 2020 καταγράφηκε ένα περιστατικό ανάρμοστης συμπεριφοράς τουριστών μέσα σε ιερό χώρο του Μάτσου Πίτσου, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και ανέδειξε την ανάγκη για μεγαλύτερο σεβασμό και προσοχή από τους επισκέπτες σε τέτοιους ιστορικούς τόπους.

Με πληροφορίες από: Reader