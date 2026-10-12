Κυβερνοεπίθεση σε γαλλικά σούπερ μάρκετ προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές

Μια σοβαρή κυβερνοεπίθεση έπληξε τα συστήματα ψύξης σε σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές τροφίμων και ζημιές που εκτιμώνται σε εκατομμύρια ευρώ. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας πολλαπλές αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης. Οι δράστες φέρεται να χειραγώγησαν εξ αποστάσεως τους ελέγχους θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα την αλλοίωση μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων.

Η φύση της κυβερνοεπίθεσης

Η κυβερνοεπίθεση στόχευσε συγκεκριμένα εξοπλισμό της δανέζικης εταιρείας Danfoss, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των συστημάτων ψύξης σε καταστήματα λιανικής. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι χάκερς εκμεταλλεύτηκαν παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού ελέγχου ψύξης που παρέχεται από την εν λόγω εταιρεία.

Οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν τη λειτουργία απόψυξης των συστημάτων, αναγκάζοντας τον εξοπλισμό ψύξης να θερμαίνει συνεχώς αντί να διατηρεί τα προϊόντα κρύα. Αναφορές κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που έφτασαν τους 50°C, καταστρέφοντας ολόκληρα αποθέματα τροφίμων μέσα σε λίγες ώρες.

Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ που επλήγησαν

Αρκετές μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία έχουν επηρεαστεί από την επίθεση. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα καταστήματα Intermarché, Super U και Leclerc. Εκτός από τις μεγάλες αλυσίδες, επηρεάστηκαν επίσης καταστήματα Metro και ανεξάρτητες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων κρεοπωλείων.

Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, περίπου 150 καταστήματα Intermarché φέρεται να έχουν πληγεί από την κυβερνοεπίθεση. Ο συνολικός αριθμός των επηρεαζόμενων τοποθεσιών παραμένει αδιευκρίνιστος, καθώς οι έρε investigates βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εκτεταμένες οικονομικές απώλειες

Οι οικονομικές απώλειες από την κυβερνοεπίθεση είναι ήδη σημαντικές. Σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, στην πόλη Αγκενό της Αλσατίας, ένα κατάστημα Intermarché έχασε ολόκληρο το απόθεμα κατεψυγμένων προϊόντων του, με την αξία της ζημιάς να ανέρχεται σε περίπου 50.000 ευρώ.

Ένα κοντινό κατάστημα Super U στην ίδια περιοχή αναγκάστηκε να απορρίψει τόσο φρέσκα όσο και κατεψυγμένα προϊόντα, με τις εκτιμώμενες απώλειες να φτάνουν τα 220.000 ευρώ. Ένα κατάστημα Leclerc στην ίδια πόλη επηρεάστηκε επίσης, αν και οι ζημιές του δεν είχαν υπολογιστεί ακόμη. Οι συνδυασμένες απώλειες μόνο στα καταστήματα Intermarché και Super U του Αγκενό ανέρχονται σε περίπου 270.000 ευρώ.

Οι ευρύτερες επιπτώσεις και οι έρευνες

Η συνολική ζημιά σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να φτάσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της επίθεσης και τις σοβαρές οικονομικές της επιπτώσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων. Η αλυσίδα Intermarché φέρεται να επιβεβαίωσε το περιστατικό μέσω εσωτερικής επικοινωνίας, προειδοποιώντας ότι πολλά καταστήματα είχαν υποστεί απώλειες κατεψυγμένων προϊόντων.

Η Coopérative U αναγνώρισε επίσης την επίθεση και έχει συστήσει ομάδες κρίσης για να παρέχει βοήθεια στα πληγέντα καταστήματα και να συντονιστεί με τους ειδικούς ψύξης. Οι τεχνικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, και το πλήρες εύρος των ζημιών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Οι αρχές και οι εταιρείες συνεργάζονται για να εξακριβώσουν πλήρως τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ η ταυτότητα των δραστών παραμένει ανεπιβεβαίωτη.

Με πληροφορίες από: Reader