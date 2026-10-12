Η «ενεργειακή εκεχειρία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία

Μια «ενεργειακή εκεχειρία» στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ο κ. Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εκεχειρία τέθηκε σε άμεση ισχύ και ότι και οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει, καλώντας τες να μην την παραβιάσουν. Ωστόσο, οι αλλεπάλληλες επιθέσεις σε εργοστάσια ενέργειας και πόλεις στην Ουκρανία, καθώς και οι αντεπιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, φαίνεται να διαψεύδουν την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας.

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δημοσιεύσει στην πλατφόρμα του, Truth Social, το πρωί της Κυριακής (11/10/2026) από την Ουάσινγκτον, ένα μήνυμα που ανέφερε: «Με άμεση ισχύ, ισχύει εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας». Στο ίδιο μήνυμα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθετε: «Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει - Μην την παραβιάσετε!». Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την ανακοίνωση ή τον τρόπο επίτευξης της φερόμενης συμφωνίας.

Παρά την ανακοίνωση του κ. Τραμπ, η «εκεχειρία» αυτή μοιάζει να είναι μια ψευδαίσθηση, καθώς μόνο ο ίδιος φαίνεται να την έχει συμφωνήσει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Τραμπ προσπαθεί μόνος του να επιβάλει μια μερική εκεχειρία. Εντούτοις, η Ρωσία δεν έχει αποδεχτεί κανενός είδους εκεχειρία μέχρι στιγμής, ενώ η Ουκρανία ζητάει μια συμφωνία που να απαγορεύει τις επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Οι επιθέσεις που διαψεύδουν την «εκεχειρία»

Οι εξελίξεις στο πεδίο των μαχών έρχονται σε αντίθεση με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλεπάλληλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί σε εργοστάρια ενέργειας στο Κίεβο, ενώ drones χτυπούν ουκρανικές πόλεις. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί αντεπιθέσεις με drones στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Αυτά τα γεγονότα διαψεύδουν κατηγορηματικά τους πόθους για εκεχειρία, όπως όλα δείχνουν.

Συγκεκριμένα, ρωσικές επιθέσεις έπληξαν πολλά ουκρανικά εργοστάρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε μέσω των social media ότι ένα drone χτύπησε ένα εργοστάριο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο την Κυριακή, προκαλώντας διακοπές ρεύματος στην πρωτεύουσα. Λίγο αργότερα, ο κ. Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι είχε σημειωθεί επίθεση στο εργοστάσιο CHP-5 στην ανατολική πόλη του Χαρκόβου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ο ουκρανικός ουρανός έχει πλημμυρίσει από ρωσικά “shaheds” [drones] όλη την ημέρα».

Η στάση των εμπλεκόμενων πλευρών και οι δυτικοί σύμμαχοι

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για εκεχειρία με άμεση ισχύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εμφανίζεται έτοιμος να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι θα απαγορεύει τις επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, τηρεί σιγή ιχθύος σχετικά με την εν λόγω ανακοίνωση.

Παρόλα αυτά, η ιδέα μιας ενεργειακής εκεχειρίας συγκέντρωσε την Κυριακή την υποστήριξη βασικών δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας. Μεταξύ αυτών ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε ότι μια διαρκής εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας αποτελεί «την καλύτερη οδό για την επανένταξη της ενέργειας και των καυσίμων στις παγκόσμιες αγορές». Αντίστοιχα, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την υποστήριξη του Παρισιού σε μια «πραγματική εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Θύματα από ρωσικές επιθέσεις

Οι ρωσικές επιθέσεις δεν περιορίστηκαν στα ενεργειακά εργοστάσια. Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων σε δύο ουκρανικές πόλεις την Κυριακή. Μεταξύ των πληγέντων ήταν και μια επίθεση εναντίον ενός παντοπωλείου στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

Στην επίθεση στο παντοπωλείο του Χαρκόβου, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και είκοσι τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών, όπως αναφέρθηκε, ήταν και δύο παιδιά. Αυτά τα περιστατικά υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη ένταση και τις ανθρώπινες απώλειες, παρά τις ανακοινώσεις περί εκεχειρίας.

Με πληροφορίες από: Newsit