Ο Γιάννης Βαρδής προβληματίζεται για την επιστροφή του The Voice

Ο Γιάννης Βαρδής εξέφρασε δημόσια τον προβληματισμό του σχετικά με την επιστροφή του μουσικού talent show The Voice στον ΣΚΑΪ. Η πρεμιέρα του νέου κύκλου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, μόλις έναν μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής αναρωτήθηκε εάν ήταν νωρίς για την επανέναρξη ενός τόσο χαρούμενου και διασκεδαστικού προγράμματος, εκφράζοντας την άποψη ότι οι συντελεστές θα είναι ακόμη συγκρατημένοι και «μαγκωμένοι».

Ο προβληματισμός του Γιάννη Βαρδή για την επιστροφή του Voice

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιάννης Βαρδής εξέφρασε τον προβληματισμό του για την επιστροφή του τηλεοπτικού προγράμματος The Voice. Μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ο καλλιτέχνης διατύπωσε τις σκέψεις του αναφορικά με την πρεμιέρα του νέου κύκλου του μουσικού talent show στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η οποία έλαβε χώρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.

Ο κύριος λόγος του προβληματισμού του Γιάννη Βαρδή ήταν το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως σημείωσε, η έναρξη του Voice πραγματοποιήθηκε μόλις έναν μήνα μετά το δυσάρεστο γεγονός, κάτι που τον οδήγησε να αναρωτηθεί για την καταλληλότητα της χρονικής στιγμής. Ο ίδιος αναγνώρισε την άποψη ότι «η ζωή συνεχίζεται», ωστόσο εξέφρασε την επιφύλαξή του ως προς το πόσο σύντομα μπορεί να επανέλθει η χαρούμενη διάθεση.

Ερωτήματα για τον χαρούμενο χαρακτήρα της εκπομπής

Στην ανάρτησή του, ο Γιάννης Βαρδής τόνισε τον χαρακτήρα του The Voice ως ένα χαρούμενο και διασκεδαστικό πρόγραμμα. Αυτό ακριβώς το στοιχείο ήταν που δημιούργησε τα ερωτήματα στον τραγουδιστή, καθώς αναρωτήθηκε αν ένα τέτοιο project μπορεί να γίνει τόσο σύντομα ξανά χαρούμενο μετά από ένα τόσο πρόσφατο πένθος.

«Το Voice στα μάτια μου ήταν ανέκαθεν ένα χαρούμενο project. Διασκεδαστικό και χαρούμενο. Μπορεί τόσο σύντομα να γίνει χαρούμενο;» έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βαρδής. Η δήλωσή του υποδηλώνει την πεποίθησή του ότι η φύση της εκπομπής απαιτεί ένα κλίμα ευθυμίας, το οποίο ενδεχομένως να μην έχει αποκατασταθεί πλήρως σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Πάντα μ' άρεσε το Voice. Και φέτος καλό θα είναι...» προτού θέσει τον προβληματισμό του για το αν είναι «λίγο νωρίς».

Οι δηλώσεις του τραγουδιστή για τους συντελεστές

Ο Γιάννης Βαρδής δεν περιορίστηκε μόνο στον προβληματισμό για τον χαρακτήρα της εκπομπής, αλλά επέκτεινε τις σκέψεις του και στους συντελεστές της. Όπως εκτίμησε, οι συμμετέχοντες και οι συντελεστές του Voice θα είναι ακόμη συγκρατημένοι και «μαγκωμένοι» λόγω της πρόσφατης απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής συμπλήρωσε στο σχόλιό του: «Μήπως μετά το αφιέρωμα στον Μαζωνάκη έπρεπε η παραγωγή να αφήσει ένα διάστημα μέχρι να ξεκινήσει τα γυρίσματα; Εγώ πιστεύω πως όλοι θα είναι μαγκωμένοι». Αυτή η άποψη υποδηλώνει την ανάγκη για περισσότερο χρόνο ώστε να επανέλθει η φυσιολογική ροή και διάθεση που απαιτεί ένα τέτοιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, πριν την έναρξη των γυρισμάτων.

Η πρεμιέρα του νέου κύκλου και οι αλλαγές

Η πρεμιέρα του νέου κύκλου του The Voice στον ΣΚΑΪ, που προβλήθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, σηματοδότησε την επιστροφή του δημοφιλούς talent show. Η έναρξη αυτή ήρθε μόλις έναν μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για τον προβληματισμό του Γιάννη Βαρδή, όπως ο ίδιος εξέφρασε.

Μία εβδομάδα πριν από την επίσημη πρεμιέρα του talent show, είχε προβληθεί από τον ΣΚΑΪ ένα ειδικό αφιέρωμα στον αείμνηστο τραγουδιστή. Στον νέο κύκλο του The Voice, υπήρξαν και αλλαγές στη σύνθεση των κριτών, με την τραγουδίστρια Πάολα να αναλαμβάνει τη θέση του τέταρτου κριτή, προσθέτοντας ένα νέο πρόσωπο στην κριτική επιτροπή του μουσικού διαγωνισμού.

Με πληροφορίες από: Reader