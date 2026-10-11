«Σπίτι μου 3»: Διευρυμένα κριτήρια για περισσότερους δικαιούχους πρώτης κατοικίας

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» αναμένεται να προσφέρει μια νέα ευκαιρία για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκου στεγαστικού δανείου. Η νέα δράση εκτιμάται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου του 2027, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη για την αγορά ακινήτων. Στόχος της είναι να διευκολύνει περισσότερους πολίτες στην αγορά κατοικίας, διευρύνοντας τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, καθώς και τα όρια χρηματοδότησης και αξίας ακινήτου.

Διευρυμένα κριτήρια και αυξημένα όρια

Μία από τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το «Σπίτι μου 3» αφορά το ηλικιακό όριο των δικαιούχων, το οποίο αυξάνεται στα 55 έτη, από τα 50 που ίσχυαν στο «Σπίτι μου 2». Αυτή η διεύρυνση επιτρέπει σε μια μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα να διεκδικήσει την ένταξή της στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, η αξία της κατοικίας που μπορεί να χρηματοδοτηθεί φτάνει πλέον έως τις 300.000 ευρώ, σε σύγκριση με τις 250.000 ευρώ του προηγούμενου προγράμματος. Παράλληλα, η μέγιστη δανειοδότηση αυξάνεται στις 230.000 ευρώ, από 190.000 ευρώ. Αυτά τα αυξημένα όρια αναμένεται να δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν ένα ακίνητο μεγαλύτερης αξίας ή να καλύψουν ένα υψηλότερο ποσό του κόστους του.

Προϋπολογισμός και στόχοι του προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του «Σπίτι μου 3» ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, ένα σημαντικό ποσό που υπογραμμίζει τη δέσμευση για την ενίσχυση της στέγασης. Με αυτό το κεφάλαιο, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να επωφεληθούν περίπου 20.000 νέοι, ζευγάρια και νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. Ο βασικός στόχος είναι η απόκτηση της πρώτης και προσιτής κατοικίας τους, προσφέροντας μια λύση στο πρόβλημα της στέγασης.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναμένεται να οριστικοποιηθούν πριν από την επίσημη έναρξη της εφαρμογής του.

Ενίσχυση οικογενειών με παιδιά

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των οικογενειών, προβλέποντας αύξηση στην προσαύξηση του οικογενειακού εισοδήματος για κάθε παιδί. Η προσαύξηση αυτή διαμορφώνεται πλέον από 5.000 σε 7.000 ευρώ, γεγονός που διευρύνει τα ανώτατα εισοδηματικά όρια για πολύτεκνες οικογένειες.

Αυτή η αλλαγή προσδίδει μεγαλύτερη εμβέλεια για οικογένειες με παιδιά, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες στέγασης. Επιπρόσθετα, για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά προβλέπονται επιπλέον 10 τετραγωνικά μέτρα για κάθε παιδί πέραν των τεσσάρων, ενισχύοντας περαιτέρω την υποστήριξη σε πολυπληθείς οικογένειες και εξασφαλίζοντας επαρκή χώρο διαβίωσης.

Όροι χρηματοδότησης και επιτυχία προηγούμενων δράσεων

Η χρηματοδότηση μέσω του «Σπίτι μου 3» μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου, προσφέροντας σημαντική διευκόλυνση στους δικαιούχους. Το υπόλοιπο 10% του κόστους της κατοικίας θα πρέπει να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια του δικαιούχου. Το χαμηλότερο κόστος του στεγαστικού δανείου αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος, καθιστώντας την απόκτηση κατοικίας πιο προσιτή οικονομικά.

Η επιτυχία των προηγούμενων προγραμμάτων «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2» είναι ενδεικτική της ανάγκης για τέτοιες πρωτοβουλίες. Από αυτά τα προγράμματα ωφελήθηκαν συνολικά σχεδόν 22.000 δικαιούχοι, καθώς υπογράφηκαν 7.814 συμβάσεις για το «Σπίτι μου 1» και 14.114 συμβάσεις για το «Σπίτι μου 2».

Η σημασία του προγράμματος για τους νέους

Η δυνατότητα απόκτησης πρώτης κατοικίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για πολλούς νέους και οικογένειες. Ο 28χρονος Δημήτρης Σταυριανάκης, ο οποίος εργαζόταν ως φοιτητής για να καλύπτει τα προσωπικά του έξοδα και εδώ και περίπου πέντε χρόνια εργάζεται στον τομέα που επιθυμούσε, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι δεν μπορούσε καν να σκεφτεί ότι θα αποκτούσε δικό του σπίτι. Αυτό το παράδειγμα αναδεικνύει τη σημασία και τον αντίκτυπο τέτοιων προγραμμάτων στην επίτευξη ενός βασικού στόχου ζωής για πολλούς πολίτες.

Με πληροφορίες από: ertnews.gr