Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε ένας άνδρας τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στη Γλυφάδα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Το θύμα, ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών, φέρεται να ήταν οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού και γνώριμος των αρχών, έχοντας ποινικό παρελθόν. Η σορός του βρέθηκε σε ερημική τοποθεσία, δίπλα σε αναποδογυρισμένη μοτοσικλέτα, ενώ στο σημείο περισυνελέγησαν οκτώ κάλυκες.

Ο εντοπισμός του θύματος

Ο άνδρας εντοπίστηκε λίγο μετά τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ή λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Παναγούλη. Το σημείο βρίσκεται κοντά στην περιοχή του γκολφ της Γλυφάδας, δίπλα στο μεγάλο εργοτάξιο του Ελληνικού.

Τον νεκρό άνδρα παρατήρησε αρχικά διερχόμενος οδηγός, ο οποίος θεώρησε πως επρόκειτο για θύμα τροχαίου ατυχήματος, καθώς βρισκόταν πεσμένος στην άκρη του δρόμου, δίπλα σε μία μοτοσικλέτα. Ο οδηγός επικοινώνησε άμεσα με την Άμεση Δράση, ζητώντας την παρέμβαση της Αστυνομίας. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός, έχοντας χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Θανάσιμα τραύματα και ευρήματα

Κατά την αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας έφερε θανάσιμα τραύματα στο σώμα του, ενώ είχε δεχθεί και πυροβολισμό στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα πυρά είχαν δεχθεί κυρίως στο κεφάλι του θύματος. Η παρουσία περισσοτέρων από πέντε καλύκων, και συγκεκριμένα οκτώ καλύκων από πυροβόλο όπλο, επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός του προήλθε από πυροβολισμούς και όχι από τροχαίο ατύχημα.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις για τη συλλογή στοιχείων, ενώ στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής. Οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν τα ευρήματα, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών της επίθεσης.

Το ποινικό παρελθόν του θύματος

Ο άνδρας που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα, ο Ν.Γ., ήταν γνωστός στις Αρχές και φέρεται να είχε ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού και είχε συλληφθεί τουλάχιστον τρεις φορές για πυροβολισμούς και για ενδοοικογενειακή βία. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ειδικότερα, ο Ν.Γ. είχε συλληφθεί το 2015. Το 2018, είχε πυροβολήσει και τραυματίσει άλλον οπαδό του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ. Επίσης, είχε πυροβολήσει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έξω από τον σύνδεσμο του Παναθηναϊκού, έναν ακόμη οπαδό της ίδιας ομάδας. Για το περιστατικό αυτό, σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη το 2022. Τέλος, είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία το 2024. Φέρεται επίσης να δούλευε ως ασφάλεια σε νυχτερινό κέντρο.

Οι έρευνες των αρχών για το κίνητρο

Οι αρχές διερευνούν σοβαρά το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, δεδομένου του ποινικού παρελθόντος του θύματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ν.Γ. διατηρούσε στενές σχέσεις με άνθρωπο της Greek Mafia, ο οποίος είχε δολοφονηθεί στο παρελθόν.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ευρήματα από το σημείο του εγκλήματος, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της επίθεσης και να εντοπιστούν οι δράστες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για συλλήψεις, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Gazzetta