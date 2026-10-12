Αβεβαιότητα για την «ενεργειακή εκεχειρία» Ρωσίας – Ουκρανίας εν μέσω νέων επιθέσεων και πολιτικών αντιδράσεων

Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από την «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026. Η ανακοίνωση αυτή συνέπεσε με καταγγελίες του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για νέες ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, ενώ η Μόσχα δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την ύπαρξη μιας τέτοιας συμφωνίας. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε ένα φόντο διπλωματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης, που εντείνεται και από μια συμφωνία για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η «ενεργειακή εκεχειρία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο Truth Social την επίτευξη «ενεργειακής εκεχειρίας» ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από τώρα, υπάρχει ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε!», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις ή λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε γενική έκπληξη και ήρθε εν μέσω της φόρτισης που έχει προκαλέσει η συμφωνία Ουάσινγκτον-Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ, καθώς και της έντασης στις σχέσεις του Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι καταγγελίες του Ζελένσκι για συνεχιζόμενες επιθέσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έκπληκτος στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, αναφέροντας ότι δεν είχε καμία γνώση του θέματος της εκεχειρίας. Πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί, αν η Ρωσία κάνει το ίδιο. Ωστόσο, νωρίς το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «ενεργειακής εκεχειρίας».

Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) και στο Facebook, μετά από επικοινωνία του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε: «Και όλα αυτά συνέβησαν ΑΦΟΥ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε τη δήλωσή του για ενεργειακή εκεχειρία». Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε περιοχές του Κιέβου και ότι χτυπήθηκε σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκοβο.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι ουκρανικοί ουρανοί «έχουν γεμίσει με ρωσικά “shaheds” όλη την ημέρα» και ότι υπήρξαν επιθέσεις με κατευθυνόμενες βόμβες. Κατά την τελευταία εβδομάδα και μόνο, οι Ρώσοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 200 επιθέσεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, ενώ άλλες 17 επιθέσεις στόχευσαν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου. Οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 150 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 700.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ουκρανία έχει προτείνει πολλά βήματα αποκλιμάκωσης, αλλά ο Πούτιν απάντησε αρνητικά σε όλα. Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα απευθυνθεί επιτέλους στην Αμερική, την Ουκρανία και ολόκληρο τον κόσμο με τρόπο που θα οδηγήσει σε μια πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη. «Η Ουκρανία θέλει ειρήνη. Το ερώτημα είναι αν το θέλει η Ρωσία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν λάβει όλες τις κατάλληλες εντολές και αναμένουν σαφείς λεπτομέρειες του διαλόγου μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας, καθώς και την τήρηση των λεγομένων του προέδρου Τραμπ από τον Πούτιν.

Η σιωπή της Μόσχας και η αβεβαιότητα

Μέχρι στιγμής, η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη συμφωνίας για τον τερματισμό των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, αφήνοντας την «ενεργειακή εκεχειρία» στον αέρα. Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την αναστολή των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρά τις διαβεβαιώσεις του, δεν έχει μέχρι στιγμής αποκτήσει σαφές πλαίσιο εφαρμογής.

Η απουσία επιβεβαίωσης από τη ρωσική πλευρά εντείνει την αβεβαιότητα και υπογραμμίζει τις διαφωνίες που έχουν προκύψει ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Κίεβο, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζουν να προκαλούν ζημιές σε ουκρανικές υποδομές.

Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και οι όροι της

Οι ενεργειακές πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν περιλαμβάνουν και μια συμφωνία για τη διάθεση ρωσικού ντίζελ. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι η Ρωσία θα διαθέσει σημαντικές ποσότητες ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το σχέδιο προβλέπει την άμεση διάθεση περισσότερων από 300.000 τόνων ντίζελ, επιπλέον 500.000 τόνων τον Νοέμβριο του 2026 και ενός εκατομμυρίου τόνων αμέσως μετά. Σε επόμενο στάδιο προβλέπεται η διοχέτευση ακόμη τριών εκατομμυρίων τόνων, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων. Οι ποσότητες αυτές, εφόσον παραδοθούν στο σύνολό τους, θα ξεπεράσουν τα 4,8 εκατομμύρια τόνους.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών που αφορούν το ρωσικό ντίζελ, με σχετική άδεια εξάμηνης διάρκειας. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στην αμερικανική ενεργειακή πολιτική, καθώς οι εισαγωγές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων είχαν περιοριστεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Οι λεπτομέρειες για τις πληρωμές και τους επιμέρους όρους της νέας συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως.

Πολιτικές αντιδράσεις και οι αιτίες της πρωτοβουλίας

Η συμφωνία για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ προκαλεί αντιδράσεις ακόμη και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με γερουσιαστές να θέτουν ζήτημα νομιμότητας. Παράλληλα, Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν πραγματική αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών. Οι εξελίξεις του Σαββατοκύριακου ανέδειξαν τις διαφωνίες που έχουν προκύψει ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Κίεβο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να περιορίσει τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, ενώ η Ουκρανία προειδοποιεί ότι η οικονομική ενίσχυση της Ρωσίας θα μπορούσε να παρατείνει τον πόλεμο. Η κίνηση του Τραμπ συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια της κυβέρνησής του να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου του 2026. Ο πόλεμος με το Ιράν, οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό και τα προβλήματα στην παγκόσμια παραγωγή και διύλιση έχουν περιορίσει τη διαθεσιμότητα καυσίμων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, News.gr, Topontiki