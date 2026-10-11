Η άγρια εκτέλεση στη Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε ερημικό σημείο

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών εντοπίστηκε νεκρός τα ξημερώματα της Κυριακής στη Γλυφάδα, σε ένα περιστατικό που παραπέμπει σε άγρια εκτέλεση. Το θύμα βρέθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Παναγούλη, φέροντας τραύμα στο κεφάλι, το οποίο πιθανότατα προκλήθηκε από πυροβολισμό. Η παρουσία πέντε καλύκων στο σημείο ενισχύει τις υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Η ανακάλυψη του θύματος

Η τραγική ανακάλυψη έγινε από έναν περαστικό, ο οποίος αντίκρισε τον άνδρα πεσμένο μέσα σε μια λίμνη αίματος. Αρχικά, ο περαστικός θεώρησε πως επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα, λόγω της θέσης του θύματος δίπλα σε μια μοτοσικλέτα. Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές, κινητοποιώντας την Αστυνομία για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Οι πρώτες πληροφορίες που έφτασαν στις αρχές έκαναν λόγο για ένα άτομο που κείτονταν αναίσθητο στον δρόμο, με την αρχική εκτίμηση να δείχνει προς ένα ατυχές γεγονός. Ωστόσο, η εξέλιξη των ερευνών και τα ευρήματα στο σημείο άλλαξαν την εικόνα, οδηγώντας τις αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Το σημείο της τραγωδίας στη Γλυφάδα

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο της Γλυφάδας, στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Παναγούλη. Η περιοχή αυτή έγινε το επίκεντρο των ερευνών των αστυνομικών αρχών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο αμέσως μετά την ειδοποίηση.

Ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος στο έδαφος, δίπλα σε μία μοτοσικλέτα, γεγονός που αρχικά μπέρδεψε τον περαστικό που τον εντόπισε. Η εικόνα του θύματος μέσα σε λίμνη αίματος ήταν αυτή που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άτυχος άνδρας.

Τα ευρήματα της αστυνομίας

Κατά την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο, εντοπίστηκαν σημαντικά ευρήματα που υποδεικνύουν εγκληματική ενέργεια. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν πέντε κάλυκες, γεγονός που μαρτυρά τη χρήση πυροβόλου όπλου. Αυτό το στοιχείο αποτελεί κεντρικό κομμάτι της έρευνας, καθώς υποδηλώνει ότι ο θάνατος του άνδρα δεν ήταν τυχαίος.

Επιπλέον, ο άνδρας έφερε ένα τραύμα στο κεφάλι, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προήλθε πιθανότατα από πυροβολισμό. Η παρουσία του τραύματος σε συνδυασμό με τους κάλυκες ενισχύει την εκδοχή της δολοφονίας, οδηγώντας τις αρχές σε μια ενδελεχή έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών.

Η ταυτότητα και η ηλικία του θύματος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το θύμα είναι ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών. Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του. Οι αρχές εργάζονται για την ταυτοποίηση του νεκρού, ένα βήμα που κρίνεται απαραίτητο για την πρόοδο των ερευνών.

Η διαδικασία της ταυτοποίησης αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην υπόθεση, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να εξετάσουν το παρελθόν του θύματος και να αναζητήσουν πιθανά κίνητρα πίσω από την άγρια δολοφονία. Η ηλικία του άνδρα αποτελεί ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά που έχουν προσδιοριστεί, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis