Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά: Καταστροφές σε σπίτια και γέφυρες, πάνω από 200 μετασεισμοί

Ο Παναμάς κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και κρίσιμες υποδομές. Η σεισμική δόνηση συνοδεύτηκε από περισσότερους από 200 μετασεισμούς, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης και αποτίμησης των καταστροφών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Εκτεταμένες ζημιές και συνεχιζόμενες έρευνες

Ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα, με αποτέλεσμα την άμεση κήρυξη του Παναμά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές σε περίπου 900 σπίτια, ενώ πολλά κτίρια κατέρρευσαν, αφήνοντας πίσω τους ερείπια.

Διασωστικά συνεργεία συνεχίζουν και σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2026, τις επίπονες προσπάθειες στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν. Στόχος τους είναι η ανεύρεση τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων, καθώς η πλήρης εικόνα των συνεπειών του σεισμού δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Ο απολογισμός των τραυματιών και η εξέλιξη των μετασεισμών

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν αναφέρει 27 τραυματίες από τον σεισμό, ωστόσο δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι. Παρόλα αυτά, ο απολογισμός ενδέχεται να αλλάξει, καθώς η αποτίμηση των καταστροφών συνεχίζεται σε απομακρυσμένες κοινότητες, όπου η πρόσβαση είναι δυσχερής.

Ο Νέστορ Λούκε, διευθυντής του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Γεωεπιστημών του Παναμά, δήλωσε ότι έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 200 μετασεισμοί. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το μέγεθός τους μειώνεται και τα χρονικά διαστήματα μεταξύ τους μεγαλώνουν, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει μια σταδιακή εκτόνωση της σεισμικής δραστηριότητας.

Καταστροφές σε υποδομές και η λειτουργία της Διώρυγας

Οι καταστροφές δεν περιορίστηκαν μόνο σε κατοικίες, αλλά επεκτάθηκαν και σε κρίσιμες υποδομές. Εκατοντάδες σπίτια και διάφορες υποδομές υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ τουλάχιστον 14 γέφυρες στις επαρχίες Βεράγουας και Λος Σάντος έχουν υποστεί σημαντικές φθορές, καθιστώντας την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές δύσκολη.

Παρά τις εκτεταμένες ζημιές και τις διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν σε ορισμένες περιοχές, οι αρχές του Παναμά επισημαίνουν ότι η λειτουργία της Διώρυγας του Παναμά δεν έχει επηρεαστεί από τον σεισμό, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.

Επίσκεψη προέδρου και διεθνής βοήθεια

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, επισκέφθηκε αυτοπροσώπως ορισμένες από τις σεισμόπληκτες περιοχές. Κατά την επίσκεψή του, υπογράμμισε την άμεση ανάγκη για επισκευή δρόμων και γεφυρών, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πληγέντες.

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υποσχέθηκαν βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρεσβευτή Κέβιν Μαρίνο Καμπρέρα, οι ΗΠΑ στέλνουν στον Παναμά μια 20μελή ομάδα, η οποία θα συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης και στις επιθεωρήσεις των υποδομών, προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη στις τοπικές αρχές.

Προληπτικά μέτρα και ασφάλεια

Ως προληπτικό μέτρο και για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα σχολεία σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και αξιολογούν συνεχώς τα δεδομένα, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών και την ομαλή επάνοδο στην καθημερινότητα, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Με πληροφορίες από: Newsit