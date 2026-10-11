Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «ανεπαρκή» την απάντηση των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «ανεπαρκή» την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρότασή της για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ. Την Κυριακή (11/10), ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει διευκρινίσει πλήρως τα ζητήματα που παραμένουν ασαφή για την Τεχεράνη, παρά τις επτά προϋποθέσεις που είχαν τεθεί.

Η ιρανική θέση για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Μοχσέν Ρεζάι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, τόνισε ότι η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στις επτά προϋποθέσεις που είχε θέσει η Τεχεράνη για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ κρίθηκε «ανεπαρκής». Η δήλωση αυτή έγινε την Κυριακή (11/10) και αναφέρθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με τον Ρεζάι, το Ιράν έχει παρουσιάσει σαφώς επτά όρους στους Αμερικανούς. Δήλωσε επίσης κατηγορηματικά ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν για τις ΗΠΑ και δεν θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις, έως ότου πληρωθούν πλήρως αυτοί οι όροι.

Η πρόταση του Ιράν και η απάντηση των ΗΠΑ

Η πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είχε υποβληθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με αυτή την πρόταση, η θαλάσσια οδός θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου και η κανονική θαλάσσια διέλευση να αποκατασταθεί εντός επτά ημερών, εφόσον πληρούνταν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις που είχε θέσει η Τεχεράνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην ιρανική πρόταση αργότερα, χρησιμοποιώντας μεσολαβητές από το Κατάρ. Αυτή η διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την επίλυση της σύγκρουσης και την αποκατάσταση της ομαλότητας στην περιοχή.

Οι όροι της Τεχεράνης και οι ασαφείς απαντήσεις

Ο Μοχσέν Ρεζάι επανέλαβε την ανάγκη η Ουάσιγκτον να διευκρινίσει τα ζητήματα που παραμένουν ασαφή για την Τεχεράνη. Επεσήμανε ότι, στην απάντησή τους, οι Αμερικανοί έχουν αποδεχτεί μερικούς από τους όρους που έθεσε το Ιράν, ωστόσο άλλοι όροι παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Ο ίδιος ο Ρεζάι δήλωσε ότι το Ιράν «δεν βρίσκεται πλέον στη διαδικασία να απαντήσει στους Αμερικανούς», υποδεικνύοντας ότι η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των ΗΠΑ για περαιτέρω διευκρινίσεις και την πλήρη αποδοχή των ιρανικών προϋποθέσεων.

Ο ρόλος των μεσολαβητών και η σημασία του διαύλου

Το Κατάρ, μαζί με άλλους μεσολαβητές, έχει αναλάβει τον ρόλο να μεταφέρει μηνύματα μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Αυτή η διπλωματική προσπάθεια έχει ως στόχο να τερματιστεί η σύγκρουση που βρίσκεται σε εξέλιξη και να επιτευχθεί η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν κρίσιμο δίαυλο για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς από εκεί διερχόταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από την έναρξη του πολέμου. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, με επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Προηγούμενες εξελίξεις και η στάση του Λευκού Οίκου

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι είχε λάβει μια απάντηση από τις ΗΠΑ στην τελευταία της πρόταση, η οποία αφορούσε την αναβίωση της εκεχειρίας. Αυτή η δήλωση ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι είχε απορρίψει την εν λόγω πρόταση.

Σε σχέση με τις πρόσφατες δηλώσεις του Μοχσέν Ρεζάι, ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό. Η απουσία άμεσης αντίδρασης από την πλευρά της Ουάσιγκτον αφήνει ανοιχτό το ζήτημα των περαιτέρω εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki