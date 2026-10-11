Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν για ρωσικά σχέδια δολοφονιών στην Ευρώπη

Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν απευθύνει προειδοποιήσεις σε στελέχη ευρωπαϊκών αμυντικών εταιρειών, αναφέροντας ότι η Ρωσία εντείνει τις προσπάθειες για τη δολοφονία τους. Οι αποκαλύψεις αυτές, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, έχουν οδηγήσει επιχειρήσεις του κλάδου να ενισχύουν σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τα ανώτατα στελέχη τους. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης εκστρατείας που φέρεται να προωθεί το Κρεμλίνο στην Ευρώπη.

Εντατικοποίηση των ρωσικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να παραμένει σε αδιέξοδο στο πεδίο των μαχών και τη ρωσική οικονομία να δέχεται πιέσεις, το Κρεμλίνο φέρεται να προωθεί την επέκταση των επιχειρήσεων δολιοφθοράς και των λεγόμενων υβριδικών ενεργειών στην Ευρώπη. Στόχος των ενεργειών αυτών είναι η αποδυνάμωση της υποστήριξης προς το Κίεβο τους επόμενους μήνες. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε αυξημένη επαγρύπνηση από τις δυτικές υπηρεσίες.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πληροφοριών δήλωσαν στους Times ότι οι δολοφονίες Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίες στο παρελθόν θεωρούνταν «ταμπού» ακόμη και στο εσωτερικό των ρωσικών υπηρεσιών, έχουν πλέον αποκτήσει πολύ πιο κεντρικό ρόλο στη συγκεκριμένη εκστρατεία. Αυτή η αλλαγή στην προσέγγιση υποδηλώνει μια κλιμάκωση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται.

Στόχοι και μέθοδοι των ρωσικών πρακτόρων

Αξιωματούχοι από πέντε ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν ότι Ρώσοι πράκτορες στοχοποιούν διευθύνοντες συμβούλους και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη αμυντικών εταιρειών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μικρότερες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν drones ή εξαρτήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ένας υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος πληροφοριών τόνισε στους Financial Times ότι «Το επίπεδο της απειλής στην Ευρώπη έχει αυξηθεί. Και δεν αφορά μόνο περιουσίες, αλλά και ανθρώπους».

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών, την κύρια ευθύνη για τέτοιου είδους επιχειρήσεις, οι οποίες στη ρωσική ορολογία χαρακτηρίζονται ως «wet work», φέρεται να έχει η GRU, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας. Η υπηρεσία φέρεται να έχει προσαρμόσει τις μεθόδους της, συνεργαζόμενη στενότερα με οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα και αξιοποιώντας διασυνοριακές δομές για την εκτέλεση των σχεδίων της.

Ενίσχυση μέτρων ασφαλείας και επίσημες συστάσεις

Αρκετά στελέχη αμυντικών εταιρειών ανέφεραν, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι τους τελευταίους έξι μήνες έχουν αυξήσει τα προσωπικά μέτρα ασφαλείας. Αυτή η ενέργεια έρχεται έπειτα από σχετικές συστάσεις κυβερνητικών υπηρεσιών. Άλλοι σημείωσαν ότι λαμβάνουν αντίστοιχα μέτρα κυρίως όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, δείχνοντας μια γενικευμένη ανησυχία για την ασφάλειά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η γερμανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας έχει εντείνει τις επαφές της με εργαζομένους και στελέχη αμυντικών επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, προτείνει τη χρήση ιδιωτικών ομάδων προσωπικής προστασίας, υπογραμμίζοντας την σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για ενισχυμένη προστασία.

Προειδοποιήσεις από γερμανικές αρχές

Ο Σινάν Σελέν, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος της Γερμανίας, προειδοποίησε τη Δευτέρα τους βουλευτές για την κατάσταση. Ο κ. Σελέν δήλωσε ότι η Ρωσία σχεδιάζει πράξεις βίας κατά προσώπων μέσω κρατικών ή ελεγχόμενων από το κράτος μηχανισμών. Η προειδοποίηση αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη ανησυχία των γερμανικών αρχών για τις ρωσικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, ο Σινάν Σελέν ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Παρατηρούμε περαιτέρω εξέλιξη αυτών των ενεργειών ως προς τους στόχους, τις μεθόδους και τους εμπλεκόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης δομών του οργανωμένου εγκλήματος». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη νέα διάσταση που λαμβάνουν οι ρωσικές επιχειρήσεις, με τη συνεργασία με εγκληματικά δίκτυα να αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο.

Με πληροφορίες από: Topontiki