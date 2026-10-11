Η μαρτυρία άνδρα που επέζησε από το τσουνάμι του 2004 στην Ταϊλάνδη

Ο Andrew Chaggar, 27 ετών το 2004, βίωσε τη φρίκη του φονικού τσουνάμι που έπληξε την Ταϊλάνδη στις 26 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς. Ενώ η σύντροφός του, Nova, έχασε τη ζωή της, ο ίδιος παρέμεινε παγιδευμένος στα συντρίμμια για τέσσερις ολόκληρες ώρες. Η συγκλονιστική του μαρτυρία περιγράφει λεπτομερώς τις στιγμές πριν και κατά τη διάρκεια της καταστροφής που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 230.000 ανθρώπους.

Το ταξίδι και η άφιξη στην Ταϊλάνδη

Ο Βρετανός Andrew Chaggar ταξίδευε σε όλο τον κόσμο μαζί με τη σύντροφό του, Nova, στο πλαίσιο ενός ταξιδιού που είχαν προγραμματίσει να διαρκέσει έναν χρόνο. Οι δυο τους βρίσκονταν μόλις επτά εβδομάδες στον δρόμο, όταν έφτασαν στο Κάο Λακ της Ταϊλάνδης. Ο προορισμός τους ήταν να περάσουν εκεί τα Χριστούγεννα του 2004, λίγο πριν η ζωή τους αλλάξει για πάντα.

Το ζευγάρι διέμενε σε ένα μικρό συγκρότημα περίπου δέκα μπανγκαλόου, τα οποία βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την παραλία. Αυτή η τοποθεσία, που αρχικά φάνταζε ειδυλλιακή, θα γινόταν το επίκεντρο της τραγωδίας που θα ακολουθούσε.

Η στιγμή της καταστροφής

Το πρωί της 26ης Δεκεμβρίου, ο Chaggar ξύπνησε από έναν δυνατό θόρυπο και την έντονη δόνηση του κτιρίου. Ο ήχος, όπως τον περιέγραψε αργότερα, θύμιζε κινητήρα αεροσκάφους που ετοιμάζεται να απογειωθεί. Το μπανγκαλόου άρχισε να τρέμει όλο και πιο βίαια, προκαλώντας ανησυχία.

Η σύντροφός του, Nova, είχε ήδη σηκωθεί από το κρεβάτι και προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβαινε. Το ζευγάρι δεν είχε οπτική επαφή με τη θάλασσα από το παράθυρο του μπανγκαλόου και έτσι δεν μπορούσε να αντιληφθεί την τεράστια απειλή που πλησίαζε.

«Ξύπνησα μέσα στο νερό»

Ο Chaggar θυμάται ότι πρόλαβε μόλις να σηκωθεί από το κρεβάτι, όταν το πρώτο κύμα χτύπησε το συγκρότημα. Τα μπανγκαλόου κατέρρευσαν το ένα μετά το άλλο, σαν ντόμινο, σε μια αλληλουχία καταστροφής. «Τη μία στιγμή ήμουν μέσα στο μπανγκαλόου και την επόμενη ξυπνούσα μέσα στο νερό», έχει περιγράψει ο ίδιος, χωρίς να είναι βέβαιος αν η πρόσκρουση τον είχε αφήσει αναίσθητο ή αν είχε χάσει προσωρινά τον προσανατολισμό του από το σοκ.

Μέσα στο νερό, ο Chaggar βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα ισχυρό ρεύμα που δεν του επέτρεπε να κολυμπήσει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση ή να ελέγξει την πορεία του. Η θάλασσα είχε μετατραπεί σε μια ανεξέλεγκτη μάζα νερού και συντριμμιών, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά της.

Η μάχη για την επιβίωση μέσα στα συντρίμμια

Ο Andrew Chaggar περιέγραψε την εμπειρία του σαν να βρισκόταν μέσα σε ένα πλυντήριο γεμάτο καρφιά, καθώς το νερό τον χτυπούσε και τον παρέσυρε μαζί με τα συντρίμμια. Κομμάτια από μέταλλο, γυαλιά, τούβλα και άλλα αντικείμενα παρασύρονταν μαζί του, ενώ στο νερό υπήρχαν ακόμη και ολόκληρα οχήματα. Σε κάποια στιγμή, πιστεύει ότι ένα μεταλλικό βαρέλι χτύπησε το κεφάλι του, αφήνοντάς του μια ουλή ως ανεξίτηλο σημάδι της φρίκης.

Το κύμα τον παρέσυρε μακριά από την ακτή και προς ένα εργοτάξιο ξενοδοχείου. Εκεί, υπήρχαν τσιμεντένια δάπεδα και κολόνες, αλλά δεν είχαν ακόμη τοποθετηθεί τοίχοι, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο περιβάλλον. Καθώς παρασυρόταν μέσα από το εργοτάξιο, το αριστερό του πόδι παγιδεύτηκε πάνω σε μια κολόνα. Τα συντρίμμια που συσσωρεύτηκαν γύρω του τον κράτησαν εγκλωβισμένο, αρχίζοντας την τετράωρη δοκιμασία του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta