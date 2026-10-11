Νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ, με τραυματίες και φωτιά σε τερματικό σταθμό

Νέα επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία. Άγνωστο βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά και τραυματισμούς, χωρίς να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός τους. Το περιστατικό έρχεται μόλις μία ημέρα μετά το φονικό χτύπημα του Σαββάτου, το οποίο άφησε πίσω του 12 νεκρούς και 309 τραυματίες.

Νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Η επίθεση της Κυριακής στο αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας αύξησε την ένταση στην περιοχή, καθώς οι Χούθι της Υεμένης έχουν απειλήσει ευθέως τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, το βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα συνεργεία έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ενώ ξεκίνησε έλεγχος των εγκαταστάσεων για την εκτίμηση των ζημιών και την ασφάλεια. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε τους τραυματισμούς, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό, και ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών και ο έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Αναχαίτιση πυραύλου και δηλώσεις αξιωματούχων

Νωρίτερα την Κυριακή, ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού, υποστράτηγος Τουρκί αλ Μάλικι, είχε ανακοινώσει ότι η σαουδαραβική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν πύραυλο κρουζ στην περιοχή του αεροδρομίου «Βασιλιάς Χαλίντ». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο άγνωστος πύραυλος έπληξε τον Τερματικό Σταθμό 4 του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ.

Παρά τις αρχικές αναφορές που έκαναν λόγο για βαλλιστικό πύραυλο, ο τύπος του βλήματος που έπληξε τον τερματικό σταθμό 4 δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρχές. Η νέα επίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο δραματικής κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τους Χούθι της Υεμένης.

Το πολύνεκρο χτύπημα του Σαββάτου

Το νέο περιστατικό ακολουθεί την επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στον τερματικό σταθμό 3 του ίδιου αεροδρομίου. Αυτή η επίθεση ήταν ιδιαίτερα φονική, καθώς προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 309, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά.

Μεταξύ των νεκρών της επίθεσης του Σαββάτου βρίσκονται τέσσερις Σαουδάραβες, δύο πολίτες του Μπανγκλαντές και από ένας πολίτης των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Συρίας, του Σουδάν και της Παλαιστίνης. Το πλήγμα αυτό χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλέον πολύνεκρες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στη Σαουδική Αραβία την τελευταία δεκαετία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία του αεροδρομίου.

Οι Χούθι αναλαμβάνουν την ευθύνη και απειλούν με νέα πλήγματα

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, ανακοίνωσε την ανάληψη ευθύνης από την οργάνωση για επιχειρήσεις εναντίον του αεροδρομίου «Βασιλιάς Χαλίντ» και άλλων στόχων στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο είχαν ως αποτέλεσμα «να διακοπεί η λειτουργία» του.

Οι Χούθι απείλησαν με περαιτέρω επιθέσεις σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, εξαιρουμένων εκείνων στις ιερές πόλεις Μέκκα και Μεδίνα. Ο εκπρόσωπος του στρατού των Χούθι προειδοποίησε τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν μέσα από τις στοχευμένες εγκαταστάσεις, δηλώνοντας ότι «τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος είναι εκτεθειμένα σε στοχοποίηση και αποτελούν θέατρο επιχειρήσεων για τις δυνάμεις μας». Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας χαρακτήρισε την επίθεση του Σαββάτου ως «πλήρες έγκλημα πολέμου» και δεσμεύτηκε να απαντήσει στρατιωτικά.

Εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων και αναστολή λειτουργίας

Λόγω των επιθέσεων, οι αεροπορικές εταιρείες επεκτείνουν τις ακυρώσεις πτήσεων, ενώ οι λειτουργίες του αεροδρομίου παρέμειναν σε αναστολή την Κυριακή. Μια ανώτερη πηγή από την αεροπορία δήλωσε ότι οι αρχές ενημέρωσαν για την ανανέωση της αναστολής την αυγή.

Μια δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις είχαν σταματήσει μέχρι νεωτέρας, επικαλούμενη ζημιές σε ραντάρ και εξοπλισμό επικοινωνιών, καθώς και την ανάγκη αξιολόγησης των διαδρόμων προσγείωσης-απογείωσης. Το σύστημα παρακολούθησης εναέριας κυκλοφορίας Flightradar24 ανέφερε ότι το κλείσιμο παρατάθηκε για άλλες 24 ώρες, έως τις 21:00 GMT την Κυριακή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit