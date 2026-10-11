Ερωτήματα για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων στον κύκλο του Τραμπ

Νέα ερωτήματα για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στον στενό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ προκαλούν αποκαλύψεις σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα της κόρης της επικεφαλής του γραφείου του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς. Σύμφωνα με τους Financial Times, η κόρη της εργάζεται για μια αμερικανική εταιρεία lobbying, η οποία υπέγραψε συμβόλαιο για την εκπροσώπηση της «Ρεπούμπλικα Σρπσκα», μιας βαλκανικής οντότητας.

Η επαγγελματική δραστηριότητα της Κέιτι Γουάιλς

Η Κέιτι Γουάιλς, κόρη της επικεφαλής του γραφείου του Ντόναλντ Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, εργάζεται για την αμερικανική εταιρεία lobbying «Continental Strategy». Η εν λόγω εταιρεία υπέγραψε μηνιαίο συμβόλαιο ύψους 35.000 δολαρίων για την εκπροσώπηση της «Ρεπούμπλικα Σρπσκα», η οποία αποτελεί αυτόνομη οντότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Ομοσπονδιακά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η Κέιτι Γουάιλς συμμετέχει ως εταίρος στην «Continental Strategy». Η βαλκανική αυτή οντότητα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας αντιπαράθεσης για σύγκρουση συμφερόντων στον Λευκό Οίκο, με αφορμή τη σύμβαση άσκησης πιέσεων (lobbying) που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Τον Σεπτέμβριο, η Σούζι Γουάιλς συναντήθηκε με τη Ζέλκα Τσβιγιάνοβιτς, το σερβικό μέλος της τριμερούς προεδρίας της Βοσνίας, στον Λευκό Οίκο. Η συνάντηση αυτή έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό της Τσβιγιάνοβιτς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ζέλκα Τσβιγιάνοβιτς δήλωσε ότι ήταν χαρά της να συνομιλήσει με τη Σούζι Γουάιλς, την επικεφαλής του γραφείου και στενότερη συνεργάτιδα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Οι συζητήσεις τους αφορούσαν την κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την ευρύτερη περιοχή. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Ο ρόλος του Άλεξ Γκαρσία

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το αίτημα για τη συνάντηση της Σούζι Γουάιλς με την Τσβιγιάνοβιτς προήλθε από τον Άλεξ Γκαρσία. Ο Γκαρσία είναι εταίρος της «Continental Strategy» και διετέλεσε αναπληρωτής πολιτικός διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η «Continental Strategy» δήλωσε ότι ο Γκαρσία ήταν εγγεγραμμένος ως λομπίστας εκ μέρους της Δημοκρατίας Σέρπσκα. Επίσης, βρισκόταν στην περιοχή κατά τη διάρκεια των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου. Η εταιρεία ανέφερε ότι ο Γκαρσία ήταν το μόνο πρόσωπο της εταιρείας που είχε επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση σε σχέση με τη Δημοκρατία Σέρπσκα.

Διευκρινίσεις από την εταιρεία και τον Λευκό Οίκο

Η «Continental Strategy» παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τη δραστηριότητα της Κέιτι Γουάιλς. Η εταιρεία ανέφερε ότι η Κέιτι Γουάιλς είχε επισκεφθεί τη Σερβία στο πλαίσιο διαφορετικής σύμβασης. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν είχε ασκήσει πιέσεις σε αξιωματούχους των ΗΠΑ εκ μέρους της εν λόγω περιοχής.

Επιπλέον, η εταιρεία δήλωσε ότι η Κέιτι Γουάιλς επισκέφθηκε τον θύλακα στα μέσα Αυγούστου εκ μέρους μιας αμερικανικής εταιρείας που διεξήγαγε μελέτη σκοπιμότητας στην περιοχή. Η Γουάιλς παρείχε υποστήριξη επικοινωνίας στην εν λόγω εταιρεία, αλλά δεν είχε ποτέ συνομιλήσει με κανέναν αξιωματούχο. Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι η επικεφαλής του προσωπικού, Σούζι Γουάιλς, δεν συζήτησε επαγγελματικά θέματα με τις κόρες της.

Προηγούμενες αναφορές για αμοιβές

Οι παρούσες αποκαλύψεις έρχονται στο φως μετά από προηγούμενες αναφορές για αμοιβές εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων που δόθηκαν σε δύο πρώην συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ. Τα γεγονότα αυτά προσθέτουν στα ερωτήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τις σχέσεις και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων γύρω από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis