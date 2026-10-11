Νέα επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ με βαλλιστικό πύραυλο

Οι Χούθι εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, χρησιμοποιώντας βαλλιστικό πύραυλο. Το χτύπημα σημειώθηκε το απόγευμα και έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, προκαλώντας πυρκαγιά σε έναν από τους τερματικούς σταθμούς του. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις ή πληροφορίες για πιθανές απώλειες ή τραυματισμούς από τη συγκεκριμένη επίθεση που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Επίθεση στον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου

Η νέα επίθεση των Χούθι στόχευσε το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του Ριάντ, της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από τους Χούθι έπληξε συγκεκριμένα τον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου, δημιουργώντας άμεση ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτικών υποδομών.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση του πυραύλου, ξέσπασε πυρκαγιά εντός του τερματικού σταθμού 4. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου κινητοποιήθηκαν άμεσα και βρίσκονται επί τόπου, εργαζόμενες για την κατάσβεση της φωτιάς και την αντιμετώπιση της κατάστασης. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες ως αποτέλεσμα αυτής της πρόσφατης επίθεσης, με τις αρχές να αξιολογούν την κατάσταση.

Προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες

Η επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ είχε προηγηθεί από μια σαφή προειδοποίηση που εξέδωσαν οι Χούθι νωρίτερα την ίδια ημέρα. Οι αντάρτες είχαν απευθύνει έκκληση προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, συνιστώντας τους να μην πραγματοποιούν ταξίδια προς τη Σαουδική Αραβία, υποδηλώνοντας έτσι επικείμενες ενέργειες.

Αυτή η προειδοποίηση εκλήφθηκε ως σαφής ένδειξη ότι επρόκειτο να ακολουθήσουν νέες επιθέσεις κατά σαουδαραβικών στόχων. Οι Χούθι είχαν προϊδεάσει με αυτόν τον τρόπο για την πρόθεσή τους να κλιμακώσουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, στοχεύοντας πιθανώς και πολιτικές υποδομές, όπως αποδείχθηκε λίγες ώρες αργότερα.

Προηγούμενο φονικό χτύπημα με πολλούς τραυματίες

Η νέα αυτή επίθεση έρχεται σε συνέχεια μιας προηγούμενης, πολύ πιο φονικής επίθεσης που είχαν εξαπολύσει οι Χούθι. Σε εκείνο το χτύπημα, το οποίο είχε προηγηθεί της τωρινής επίθεσης στο Ριάντ, είχαν χάσει τη ζωή τους δώδεκα άνθρωποι, προκαλώντας σοκ και θλίψη στην περιοχή.

Επιπλέον, η προηγούμενη επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός πολύ μεγάλου αριθμού ατόμων, συγκεκριμένα περισσότερων από τριακοσίων. Τριακόσιοι εννέα άνθρωποι είχαν τραυματιστεί, με κάποιους από αυτούς να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και τις καταστροφικές συνέπειες των επιθέσεων των Χούθι κατά αμάχων και υποδομών.

Κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της πολιτικής αεροπορίας

Η συνεχιζόμενη εκστρατεία των Χούθι με πυραύλους κατά της Σαουδικής Αραβίας έχει λάβει διαστάσεις κλιμάκωσης, με αυξανόμενη συχνότητα και ένταση. Οι επιθέσεις αυτές στοχεύουν πλέον συστηματικά τις υποδομές της πολιτικής αεροπορίας της χώρας, όπως φάνηκε και από το πρόσφατο χτύπημα στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο.

Αυτή η κλιμακούμενη εκστρατεία πυραύλων από τους Χούθι κατά των σαουδαραβικών πολιτικών αεροπορικών υποδομών αυξάνει σημαντικά τις εντάσεις και τα διακυβεύματα σε ολόκληρη την περιοχή. Η στόχευση τέτοιων κρίσιμων υποδομών εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα, καθώς οι Χούθι συνεχίζουν τις επιθέσεις τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki