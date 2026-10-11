Τραμπ: Συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας για ενεργειακή εκεχειρία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2026, ότι η Ουκρανία και η Ρωσία κατέληξαν σε συμφωνία για ενεργειακή εκεχειρία. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε προτείνει τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία υπό την προϋπόθεση μιας 60ήμερης πλήρους κατάπαυσης του πυρός από τη Ρωσία. Η εκεχειρία, σύμφωνα με τον Τραμπ, έχει άμεση ισχύ, αν και οι όροι και η διάρκειά της παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Τραμπ: «Ενεργειακή εκεχειρία με άμεση ισχύ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τη συμφωνία για ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social. Στο μήνυμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με άμεση ισχύ, κηρύσσεται “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ” στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε!».

Παρόλα αυτά, στην ανακοίνωσή του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προσδιόρισε ούτε τη διάρκεια της εκεχειρίας, ούτε τις εγκαταστάσεις που καλύπτει, ούτε τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχεται η εφαρμογή της. Η αποκάλυψη αυτή έγινε το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2026, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στις εξελίξεις του πολέμου.

Η πρόταση Ζελένσκι για εκλογές

Η ανακοίνωση του Τραμπ ακολούθησε τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος την ίδια Κυριακή είχε δηλώσει έτοιμος να προχωρήσει στη διοργάνωση προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία. Η προϋπόθεση που έθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν να συμφωνήσει σε μια πλήρη εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών. «Αν ο πρόεδρος Τραμπ θέλει πραγματικά να γίνουν εκλογές, ας πει στον Πούτιν να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός -60 ημέρες- και θα οργανώσουμε εκλογές. Φυσικά, θα είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επιλογή του λαού μας», δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «This Week» του ABC News.

Η τοποθέτηση του Ζελένσκι ήρθε ως απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στον Λευκό Οίκο, είχε ζητήσει την αντικατάσταση του Ουκρανού προέδρου. Ο Ζελένσκι απέρριψε την παρέμβαση αυτή, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση για την πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας ανήκει αποκλειστικά στους πολίτες της. Επίσης, επισήμανε ότι η διεξαγωγή εκλογών εν μέσω πολέμου αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια, τόσο λόγω του ισχύοντος νομικού και συνταγματικού πλαισίου όσο και εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλεια των ψηφοφόρων.

Αντιπαράθεση για τις επιθέσεις σε διυλιστήρια

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται και οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια. Ο Τραμπ είχε επικρίνει τον Ζελένσκι για αυτές τις επιθέσεις, συνδέοντάς τες με την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τις επιθέσεις αυτές, παρουσιάζοντάς τες ως απάντηση στα επαναλαμβανόμενα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της χώρας του.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει στον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του ότι η Ουκρανία επιθυμεί ειρήνη και είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός και βήματα αποκλιμάκωσης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η διακοπή των επιθέσεων πρέπει να είναι αμοιβαία. Ζήτησε από την Ουάσινγκτον να πιέσει τη Ρωσία να σταματήσει να στοχεύει τις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. «Αν οι Ρώσοι θέλουν να μην πλήττουμε το ντίζελ τους, τα διυλιστήριά τους και τα λοιπά, ζητάμε από τον πρόεδρο Τραμπ να τους στείλει το μήνυμα να μην επιτίθενται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μην μας επιτίθεστε. Μην σκοτώνετε τα παιδιά μας. Θα σταματήσουμε να πλήττουμε το ντίζελ σας. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια δίκαιη συμφωνία», επισήμανε.

Το ζήτημα των κυρώσεων και των τιμών

Η αντιπαράθεση για τις επιθέσεις στα διυλιστήρια συνδέεται και με την απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε προσωρινή άρση κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο και στα καύσιμα. Οι κυρώσεις αυτές είχαν επιβληθεί με στόχο τον περιορισμό των εσόδων που χρησιμοποιεί η Μόσχα για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία. Μία ημέρα μετά την αμερικανική απόφαση, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ζελένσκι για τις ουκρανικές επιθέσεις, συνδέοντάς τες με την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι εύκολο να αποδίδονται ευθύνες στο Κίεβο για την ακρίβεια στην ενέργεια. Ωστόσο, τόνισε ότι οι διεθνείς τιμές επηρεάζονται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Όλοι στον κόσμο καταλαβαίνουν ότι οι τιμές αυξάνονται εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο Ζελένσκι, αποσυνδέοντας την αύξηση των τιμών από τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Ieidiseis